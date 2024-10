¿Fuertes críticas llueven en contra del ‘Joker: Folie à Deux’?

‘Joker: Folie à Deux’ no ha generado el impacto que su antecesora logró. Al menos eso es lo que dicen las primeras reacciones de la película protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

En esta segunda entrega, Phoenix regresa como Arthur Fleck, en el papel de ‘Joker’. Según los expertos su actuación es intensa y cautivadora; similar al primer film dirigido por Todd Phillips.

La inclusión de la cantante Lady Gaga fue importante, ya que lograron compenetrarse creando una gran químico entre el actor y la cantante.

Rotten Tomatoes reseñó que la parte dos de la película de uno de los villanos de Batman no será un “fenómeno” tan grande como la parte uno.

“Según las primeras críticas de la película en el Festival de Cine de Venecia, tal vez no sea tan buena, a pesar de otra fuerte actuación de Phoenix, muchas más delicias técnicas y la incorporación de Lady Gaga”.

La inclusión de Lady Gaga

En la revista Rolling Stone se señala que la participación de Lady Gaga responde a un “ingrediente clave” de lo que Phillips quiere hacer con la saga de esta película. Es decir, incluir una parte musical a este drama psicológico.

“Tanto Phillips como sus actores han declarado que querían versiones menos pulidas y más crudas de estos estándares, pero los resultados finales no te ofrecen ni la emoción escapista ni las válvulas emocionales abiertas que suelen ofrecer esas canciones, incluso cuando Phoenix está bailando un vals en una sala de recreo y cantando con todo su corazón ‘For Once in My Life’”.

Lo cierto es que tienes que ver la película para revivir la magistral actuación del Joker y su gótico ambiente.

También te puede interesar: