Insatanity publica el disco 'Hymns of the gods before'

La banda de death metal Insatanity ha publicado el potente disco Hymns of the gods before (Dark Friday Music) el viernes pasado.

Integrada por Chris Lytle (bajo y voz), Scott (guitarra), Ronnie Parmer (batería), los pasos de esta banda se iniciaron en la Filadelfia de 1992.

Su actual vocalista y también guitarrista es Vanessa Córdoba, que ha integrado varias bandas ecuatorianas, como Amghelis.

Se integró a Insatanity en 2018, luego de haber conocido, casi una década antes, al guitarrista Ralph Santolla (1966-2018) en Cuenca, mientras Obituary se presentaba en Ecuador por primera vez. Lytle era un amigo en común que la invitó a ser parte de su banda extrema.

Desde el estudio donde grabaron esta nueva placa, Córdoba cuenta que comenzaron a trabajar con su disquera actual mientras en Tampa Bay, Florida, empezaban a levantarse las alertas por la pandemia del nuevo coronavirus. Pero la emergencia no retrasó su trabajo.

Compuesto principalmente por Scott y Slytle, y con aportes de Parmer, el álbum hilvana el estilo neoyorquino del metal extremo con una impronta particular.

“Hacer death metal es un reto”, cuenta la guitarrista, “tengo que trabajar seriamente en escena por la técnica que tiene”.

Entre oscuridad y letras anticristianas, Córdoba destaca “Trail of Terror”, el último tema de la placa que “habla de un asesino en serie, un personaje que me gusta tocar, con más influencias thrash, que es mi estilo”. (I)