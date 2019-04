El INPC organiza varias actividades por el Día del Libro

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) organiza para este martes 23 de abril, las “Jornadas Culturales”, que se desarrollarán en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro 2019. La cita está prevista en el Palacio La Circasiana (Colón y 10 de Agosto).

Según informa el Instituto, las Jornadas Culturales iniciarán a las 09:30, con el evento de Conmemoración de 100 años de fallecimiento de Medardo Ángel Silva, donde se dará lectura a fragmentos de sus poemas, y a la interpretación de pasillos nacionales a cargo de Viviana González y a un conjunto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Más adelante, se llevará acabo el acto “Trueque o Cambeo”, modalidad transaccional no monetaria de intercambio de productos, elevado a Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, en el año 2018; se presentará el proyecto de activación de esta manifestación cultural por parte de la Universidad Técnica del Norte y se producirá un intercambio de publicaciones.

Luego se realizará el segmento denominado Picnic de libros o Picnic de Palabras, con la participación de la escuela de Educación Básica Particular Niño Jesús de Praga y de la Unidad Educativa Particular Marista Borja No 2.

Por esta ocasión especial se dará facilidades a la ciudadanía para un recorrido guiado por el Túnel y el Archivo Metropolitano de Historia de Quito.

Desde hace más de 20 años, la Unesco promueve el 23 de abril como el Día Internacional del Libro, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Esta iniciativa internacional se toma la fecha en la que fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. (I)