Homofobia en el mundo andino

Una película peruana, Retablo (2017) de Álvaro Delgado-Aparicio pone en primer plano la homosexualidad y la homofobia en el contexto del mundo indígena andino. La trama se sitúa en algún pueblo de Ayacucho y toma como centro una familia cuyo padre e hijo se dedican a elaborar retablos artesanales. Aunque la relación de padre e hijo es como la de cualquier otra, pronto esta se rompe cuando el adolescente intuye que su padre tiene otros comportamientos.



Retablo es un filme que, en su aparente belleza fotográfica, en su ritmo casi pausado, en el trabajo de color y vestuario que muestra la riqueza visual del mundo andino, tiene un contenido complejo relacionado con la homosexualidad. No recuerdo películas cuyos protagonistas indígenas, más aún del mundo andino, que traten este tema; esta cinta peruana vendría a ser una de las primeras.



De acuerdo con la película las transgresiones a la vida normal –sobre todo, el robo–, son castigadas en forma comunitaria y pública con la aplicación de la justicia indígena. De este modo, se garantizaría un equilibrio que visualmente se traduce en la convivencia entre seres y naturaleza. La misma violencia con la que se castiga al transgresor se aplica a quien tiene algún comportamiento que, para la comunidad no es admitido.



En esta historia la homosexualidad no solo implica homofobia por parte de los comuneros, sino a la par un rechazo silencioso y degradante que obliga a la familia a su propia desintegración. Por ello, Retablo es un filme aleccionador sobre hasta qué punto se debe o no mantener las tradiciones.



Una cuestión de fondo es el mantenimiento de la idea de familia y su descendencia, hecho que se muestra desde el inicio del filme con la memorización de los miembros de la estirpe para ser representados en un retablo. La familia es el centro del mundo, en tanto, en la parte alta están Dios y los ángeles, y en la baja, los sufrientes. El adolescente, el cual, al principio no comprende lo que es su padre, cuando este es castigado y obligado a quitarse la vida, lo acompaña, construyendo un retablo donde juntos están haciendo sus vidas.



El simbolismo es interesante: frente a la homofobia, el lazo de la familia no se puede perder; frente al otro, hay que honrar su memoria también de diferencia.



Retablo, disponible en streaming ha sigo ganador de varios premios nacionales e internacionales por su propuesta temática y estética. (0)