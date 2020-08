Embajada de Estados Unidos financiará proyecto para conservación de Ingapirca

Bajo el programa Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural, la Embajada de los Estados Unidos entregará 198 mil dólares para el financiamiento del proyecto de conservación del Complejo Arqueológico de Ingapirca, presentado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).



En un periodo de dos años, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural implementará un proceso para enfrentar los problemas de deterioro debido al clima y al agua en este conjunto arqueológico, el cual está ubicado en la provincia de Cañar y es uno de los vestigios prehispánicos más reconocidos del Ecuador. En 2019 recibió a más de 130 mil visitantes, dato que lo convierte en el complejo arqueológico más visitado del país.



Una de las principales actividades del proyecto será la impermeabilización de la piedra, y la implementación de un sistema de drenaje de aguas lluvias en el barranco, para evitar la erosión del sitio arqueológico. El trabajo será realizado con un equipo multidisciplinario de historiadores, geólogos, ingenieros, restauradores y químicos.



"Para nuestro país ha sido una gran noticia la entrega de este fondo, en un momento tan crucial, cuando las necesidades son muchas, sobre todo en la primera línea, como la salud, por efectos de la pandemia", manifestó el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, al inicio de la presentación del programa.



El doctor Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), explicó que la implementación de este fondo es de gran importancia porque busca rescatar un centro ceremonial, político, religioso, de la cultura cañari e inca, asentamiento que representa la presencia inca en Ecuador.



Los trabajos que se realizarán gracias a este fondo se ejecutarán en la elipse de la piedra patrimonial, con el concurso de ingenieros, geólogos, arqueólogos y restauradores, un gran desafío en lo técnico para la recuperación de este espacio.



La roca proviene de erupciones volcánicas y cuando esas piedras absorben las gotas de lluvia y humedad del ambiente, que son propias del clima de la parroquia de Ingapirca, se abren pequeñas grietas y la corteza se desprende paulatinamente.



Además de la recuperación de la historia, que es importante, estos trabajos van a ser un puntal para la reactivación económica de la zona porque la crisis del covid-19 ha afectado todas las actividades.

Los trabajos se realizarán en la elipse, piedra central del complejo, para recuperar su estado original, pero no es la primea vez que la Embajada de Estados Unidos colabora con la cultura de Ecuador, de hecho, ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para proteger el patrimonio cultural ecuatoriano facilitando investigaciones criminales, ayudando con el envío de objetos que hayan sido comprados en el mercado negro y trasladando los restos de seres humanos que están en el museo indígena de los Estados Unidos.



"Esto se detuvo por el coronavirus, pero pronto tendremos la oportunidad de enviarlos para que sus comunidades tengan nuestro respeto", afirmó el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick.



Este fondo muestra la buena relación entre los dos países, de ahí que hayan trabajado conjuntamente en Jama y Salango en otros proyectos de protección del patrimonio cultural.



El director Moscoso señaló que hay que consolidar el peñón donde se asienta la elipse para que sea sostenible y que estos 198 mil dólares ayudarán en la obra civil que durará 4 meses y en los estudios hidráulicos que durarán dos años. "Estamos hablando de 24 meses de intervención", aseguró.



El complejo arqueológico es uno de los principales repositorios del país y es muy sensible el tema de bioseguridad, pero se hará su apertura progresiva, que ya fue aprobada, sin embargo se trabaja con los gestores locales, con quienes se está socializando para que se sientan seguros.



Para el Ministro de Cultura el desafío es reactivar la posibilidad de visitas, fuente de sustento de todas las actividades turísticas, que están suspendidas, pero la función de su cartera es generar protocolos y buscar alternativas de innovación, ya que no se puede ni siquiera empezar a trabajar si se tiene una situación de vulnerabilidad en el sitio arqueológico, por eso es tan importante el fondo.

"Hay que entender que estos sitios son centros de investigación y patrimonio de los ecuatorianos. El turismo está sufriendo un revés, hay un problema que no va a solucionarse pronto y se necesita atender lo local para dinamizar el turismo interno. Hay que garantizar que nuestros espacios arqueológicos estén conservados y para ello es fundamental este fondo porque la recuperación dinamizará la economía, lo que redundará en beneficio de Ingapirca y su motor, la comunidad. (I)