La danza brinda espacio a los jóvenes

Inédito-Coreografía Nueva es un proyecto de vinculación producido por el área de Artes Escénicas de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y el grupo Talvez – Danza Contemporánea de la misma institución de educación superior.

Fue creado como una alternativa para los creadores y artistas jóvenes con el fin de motivarles a producir nuevos procesos en danza contemporánea.

Marcela Correa, coordinadora del área de Artes Escénicas de la USFQ, manifiesta que el proyecto llena el vacío de los bailarines independientes jóvenes para aprender a crear nuevas coreografías. “Este programa es de acompañamiento, de retroalimentación y de apoyo a la investigación coreográfica”.

El proyecto debía culminar con tres presentaciones públicas en el próximo mes de junio, y su estreno estaba previsto para el Teatro Variedades, más dos presentaciones estudiantiles en el Teatro Calderón de la Barca, de la USFQ.

Debido a la pandemia, y también para reinventarse, Inédito se realiza de forma virtual a través de distintas herramientas digitales, como las redes sociales y las plataformas de videoconferencia.

La primera edición de Inédito fue corta y tuvo pocos asistentes y aplicantes, pero con el pasar de los años se han incrementado.

“En esta quinta edición (llamada In Situ), a pesar de que se pasó a este formato virtual, no hay una presentación teatral y, por lo tanto, no hay un contacto personal.

Sin embargo, de los 14 aplicantes, 11 se quedaron y han continuado con el programa”, señala Correa.

El proceso de esta edición está organizado, primero, por una sesión explicativa introductoria; luego, tres sesiones de retroalimentación; después, tres talleres vinculados a la composición coreográfica, la creación sonora para danza y la introducción a la creación de videos de danza en dispositivos móviles.

Finalmente, el trabajo se presentará mediante una transmisión en vivo en las plataformas de Facebook Live, Instagram y YouTube de Talvez – Danza Contemporánea (@TalvezDanza).

Asimismo, Marcela Correa comenta que, gracias a las herramientas digitales, han podido dar retroalimentaciones enriquecedoras y con resultados positivos.

“En las próximas semanas tendremos algunos talleres y se presentarán las obras de manera virtual”. Por ello se ha realizado una serie de cambios.

Las obras tendrán que ser pensadas para video, de tres a ocho minutos de duración, debido a la imposibilidad de ser proyectadas en un escenario tradicional.

La cuarta edición de Inédito se celebró en septiembre de 2019, en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En esa ocasión se presentaron seis obras, a cargo de Luis Cifuentes, Juan Fernando León, Vladimir Montenegro, Gardenia Muñoz, José Cianca, Alejandra Núñez, Belén Villarreal y Omar Bonilla.

Para esta edición virtual, Inédito estará integrado por Ramiro Aulestia, de la USFQ; Christian Masabanda, bailarín profesional; y Pablo Molina, músico profesional; quienes son los miembros del equipo retroalimentador.

Mientras que los talleristas son Daniel Mena, experto en iluminación; Pablo Molina, en sonido; y en creación coreográfica, Marcela Correa. La producción general está a cargo de Vanessa Torres Pacheco.

El proyecto Inédito se creó en 2015, por medio de los Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y fue aceptado como Proyecto de Vinculación con la Comunidad por la USFQ. (I)