Cine universitario local recibe reconocimiento

El poema de un personaje de leyenda de Guaranda fue la materia prima para el cortometraje Soxo, del estudiante Hámilton Monar.

La historia de Floresmilo Soxo, un hombre que pidió ser enterrado de pie y que habría hecho un pacto con el diablo, hizo que Monar ganara por segunda vez el primer lugar de Ecuador en el Festival Académico de Cine Universitario Internacional (FACIUNI), que llega a su sexta edición.

El evento, organizado por DirecTV, se realizó el pasado martes en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura en la capital de República.

El premio fue de $ 5.000 para Monar y $ 5.000 para la Universidad de las Américas (UDLA), entidad en donde estudia el cineasta. En 2018 ya ganó con su cortometraje “Niño Caníbal”.

El realizador dice que su motivación es crear identidad a través de las historias.

Con esa visión realizó Soxo, basado en un texto poético del personaje de Guaranda. “Hay muchas leyendas sobre él porque escribía poesía oscura; por eso hice el corto con sus textos”.

FACIUNI es un festival concurso dirigido a los universitarios de carreras audiovisuales de la región.

Pueden ganar una beca local o una regional que consiste en asistir a un programa de verano de la firma Warner Brothers en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos.

Por Ecuador, el cineasta Kristofh Pozo ganó esa beca en el año 2015.

Pozo brindó una charla magistral a los asistentes del festival como parte de la programación del martes.

Relató su experiencia como ganador de la beca con el corto ONE OFF, así como las oportunidades que hay que buscar en la industria fílmica, no solo en Ecuador, sino también en el mundo.

Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas de DirecTV, explicó que FACIUNI Becas pretende encontrar nuevos talentos, así como un incentivo para que los ganadores se desarrollen.

La ejecutiva afirmó que en las seis ediciones han recibido más de 2.500 cortos de nueve países. “En esta edición, Ecuador fue el tercer país con mayor número de concursantes”.

En el evento también participaron Diego Coral, director de la Cinemateca de la CCE, y Micaela Rueda, productora audiovisual.

FACIUNI también reconoció los cortos de cuatro estudiantes de diferentes universidades del país. (I)