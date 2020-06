CineplayMAX mantiene en línea a las plataformas de cine independiente

El distribuidor de cine independiente con sede en Colombia, liderado por Elba McAllister, inaugurará este 1 de julio la primera pantalla digital para la región, CineplayMAX.

La plataforma se ha aliado con una serie de programadores en toda la región, inspirado en iniciativas similares como la que lidera Kino Lorber, en Estados Unidos; o Contracorriente Films, en España.

Un grupo de exhibidores latinoamericanos se ha unido a la iniciativa como Cineland de Colombia, VO Cinemas, Cinelandia, Multiplex Villacentro, Colombo Americano, Maloka y Cinemateca del Caribe, así como un grupo pequeño de Perú, Ecuador y Argentina.

Por Ecuador está la sala de cine Ochoymedio. Su directora Mariana Andrade comenta que han trabajado en red con Cineplex casi desde que se inició su trabajo en la Floresta, en Quito.

Las películas se estrenarán en horarios específicos con un costo de $ 4,50 y $ 3,00 para los reestrenos.

Hoy llega a las plataformas digitales " *Jinetes del Paraíso* que cuenta en su elenco con Olando "el Cholo" Valderrama.

CineplayMAX estrenará el documental "Jinetes del Paraíso", dirigido por la antropóloga y directora Talia Osorio y narrado por el ganador del Grammy, El Cholo Valderrama, que llevará a los espectadores a explorar las grandes llanuras de Colombia.

Entre los estrenos programados se encuentra la comedia de Daniele Luchetti, “92 Minutos Para Ser Feliz”; el drama iraní “Cold Sweat”; el último estreno de Woody Allen, “A Rainy Day in New York”; el filme de acción chino “Bodies at Rest”; o la comedia francesa “Victor & Celia”.

Según un reportaje de la revista Variety, CineplayMax seguirá teniendo un propósito una vez que los teatros abran sus puertas.

"A medida que los cines tradicionales se abran y vuelvan a la normalidad, presentaremos dos estrenos y exhibiremos películas que estuvieron recientemente en los cines y que no están disponibles en otras plataformas transaccionales", dijo McAllister y agregó que también incluirá títulos que se han exhibido en festivales de cine.

Por su parte Ochoymedio mantiene su proyecto Kinetoscopio, un formato a través del cual hacen curadurías de películas que sugieren a través de distintas plataformas para su público, disponibles en digital de manera limitada.

“Para nosotros esto es temporal, pelearemos por el contacto humano, seguiremos siendo un espacio que aboga a la humanidad. Esta es solo una una manera de mantenernos en línea”, dice Andrade. (I)