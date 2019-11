Cine y fotografía traen a Clotilde Richalet a Ecuador

La artista francesa Clotilde Richalet estará en Ecuador para presentar este miércoles 27 de noviembre de 2019 su exposición “82 women by a woman: Portraits of South American Cinema”, a las 19:30, en la N24 Galería de Arte, de Quito.

La inauguración de esta muestra (82 mujeres por una mujer: Retratos del cine sudamericano) tendrá lugar en la sede de esa institución cultural, ubicada en Isabel La Católica N24-274 y Galavis, será con entrada libre.

Se trata de 82 rostros de mujeres fotografiadas por Richalet , quien nació en Francia (1980). Ella estudia Historia de Arte y Fotografía en París. Trabaja desde hace 14 años en el Servicio de Prensa Audiovisual de Cannes como fotógrafa y editora.

La artista recorrió durante 9 meses la América del Sur para rendir homenaje a las mujeres de cine, muchos de cuyos rostros son nuevos en el llamado séptimo arte, o prácticamente desconocidos para los propios latinoamericanos.

Ella se inspiró en las profesionales que pasaron por la alfombra roja del Festival de Cannes en 2018. En América pudo conversar con actrices, productoras, distribuidoras, administradoras de cine, directoras de festivales, directoras de arte, luminotécnicas, sonidistas y maquilladoras.

El rodaje comenzó en junio de 2018 en Colombia. Fue Claudia Triana, la directora de BAM (Bogotá Audiovisual Market), quien le puso en contacto con varias productoras colombianas.

“En ese momento no pensé que el proyecto crecería tanto, pero es con alegría que he forjado vínculos con todas las mujeres que conocí en Colombia, con quienes me pusieron en contacto con otras mujeres directoras de otros países de Sudamérica”, dijo a este diario.

“Es como una tela de araña: si una persona te da los contactos de otras 3 personas que te dan 3 contactos a su vez ...: esta cadena de solidaridad e intercambios puede llegar muy lejos”, indicó.

Relató que se tomó el tiempo para conversar con cada una de ellas y entender el lugar de la mujer en la industria cinematográfica de su país. “Fue una experiencia fotográfica y humana muy intensa”, apuntó

“Comenzar el proyecto en Sudamérica fue obvio: emocionalmente estas tierras y este cine me atraen, y desde un punto de vista práctico: estábamos con mi esposo manejando en la Panamericana en ese momento (un viaje con auto desde Seattle hasta Ushuaia), y mi proyecto fotográfico se sumó a nuestro proyecto de viaje por carretera”, describió.

Hace solo un mes terminó de hacer sus fotos en 10 países, donde contactó a 298 mujeres del cine. El objetivo final será reunir estos retratos y publicar un libro. “Todavía estoy buscando un editor”, anotó.

Esta exposición se inaugurará en el contexto de la primera edición del festival Equis Festival de Cine Feminista de Ecuador, 2019. Permanecerá abierta hasta el viernes 5 de diciembre de 2019, de lunes a viernes de 11h00 a 13h00 y de 14h00 a 19h00. (I) et