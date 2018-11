Cartón Pop se estrena con un debate sobre 'Bohemian Rhapsody'

Los primeros minutos de la película Bohemian Rhapsody, que retrata el origen y ascenso de la banda británica Queen, concentrándose en la historia de su vocalista, Freddie Mercury, comienzan por el final, cuando los cuatro integrantes están a punto de subir al escenario del mítico concierto del Live Aid para convertirse en las más grandes leyendas del rock.

Luego, la película tratará temas biográficos en la vida de Mercury; se detendrá en los antecedentes de sus más icónicas canciones, como “Bohemian Rhapsody”, “Another one bites the dust” o “We Will Rock You”; y repasará someramente hechos íntimos de la banda, como sus peleas y separación temporal.

Bohemian Rhapsody llevó el rock de Queen al número uno de la taquilla estadounidense con una recaudación estimada de $ 50 millones el pasado fin de semana, según la web especializada Box Office Mojo.

Rami Malek (Freddie Mercury), Gwilym Lee (Brian May), Ben Hardy (Roger Taylor) y Joseph Mazzello (John Deacon) son los protagonistas de esta cinta que ha generado más comentarios positivos que ácidas críticas, como las lanzadas hace una semana por Playground en el artículo titulado “Bohemian Rhapsody está llena de manipulaciones sobre la vida de Freddie Mercury”.

En el texto, Rubén Serrano escribía que la cinta “ofrece una versión inofensiva de Freddie Mercury para que al espectador varón blanco heterosexual no le moleste nada de él: ni sus orígenes étnicos, ni su fluida orientación sexual, ni sus últimos días luchando contra el sida”.

Sin embargo, quienes no comparten esta opinión y se han levantado de sus butacas para aplaudir con fuerza esta película que retrata dionisiacamente a Mercury, han dicho que no es un documental, por lo que no tiene que ser fiel con la realidad.

El impacto de Bohemian Rhapsody, en todo caso, es indiscutible. Incluso, la música de Queen llegó a ocupar el primer puesto de Spotify. Desde el 8 de noviembre la banda acumula 25’000.000 millones de oyentes.

Este fenómeno será debatido en el primer programa en vivo de Cartón Pop, un nuevo producto multimedia y multiplataforma de la Dirección de Medios Digitales, Cartón Piedra de EL TELÉGRAFO, Ecuador TV y Pública FM.

Cartón Pop será un espacio lúdico y crítico, cuyo estreno por streaming a través de las diferentes plataformas de los Medios Públicos será este viernes 16 de noviembre, a las 12:30.

El músico y periodista Diego Cazar; la escritora y crítica de cine Paulina Simon; y el académico y docente universitario Édgar Vega serán los tres expertos que debatirán sobre Bohemian Rhapsody.

La audiencia virtual podrá hacer preguntas. El foro será en Ecuador TV y será transmitido en vivo para los más de 720 mil seguidores de fanpage. (I)