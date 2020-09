Camila Peña, joven cuencana, gana concurso de poesía convocado por Valparaíso Ediciones

Camila Peña, poeta cuencana de 24 años, ganó el II Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel, convocado por la editorial Valparaíso Ediciones S. L.



Camila se enteró de la convocatoria el día en que se cerraban las inscripciones y decidió participar porque es una gran admiradora de Valparaíso Ediciones.



"Jardín transparente", la obra ganadora, es su primer poemario y tomó la decisión de someterlo ante un jurado porque sentía la necesidad de que el público lo leyera.



"No sabía si mi poemario había entrado al concurso porque no obtuve respuesta y hoy recibí la llamada de uno de los miembros del jurado que además de darme la noticia me informó que la elección de mi obra fue unánime".



Todavía sorprendida y emocionada, Camila siente que es como un sueño el que está viviendo y un honor puesto que es su primera obra, además esta será publicada por una editorial, Valparaíso Ediciones, tan especial y tan importante para ella.



https://www.facebook.com/valparaisoed/posts/3127437687382261



Camila es comunicadora social, estudió una maestría en Arte, Cultura y Literatura, en la Universidad Autónoma de Madrid, con especialidad en Literatura. Escribió este poemario cuando estudiaba Poesía Avanzada en la Escuela de Escritores de Madrid.



Sobre el poemario explica que es como un lugar poético con sus propias reglas, que no tiene un sentido moral sino un sentimiento cuya base es la nostalgia de la infancia del mundo.



"`'La tierra del Jardín' es un espacio de memoria que alberga la experiencia sensorial del cuerpo. La idea central es que el lector niño-jardinero que lo habita siente que el jardín se abre como una flor carnívora y dolorosa que a la vez puede ser una madre. Es un poemario al que le tengo muchísimo cariño porque es mi primera obra y esta noticia me ha hecho increíblemente feliz".



Convocado por la casa editorial Valparaíso, especializada en poesía, el jurado estuvo conformado por el colombiano Federico Díaz-Granados, director de la editorial, y los poetas españoles Daniel Rodríguez Moya y Fernando Valverde.



La obra de la ecuatoriana fue calificada de "excepcional belleza".



"Se trata de un libro que parece gritar sin hacer ruido, que emplea las palabras como si fueran un material distinto al de los hombres, despojándolas de cualquier contaminación. Poesía pura que nada contracorriente en un tiempo en el que prima lo instantáneo y lo superficial", indica el dictamen.



El libro será presentado en el primer semestre de 2021. (I)