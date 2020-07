El autocine volvió y parece que se queda

La tradicional entrada al Policentro estaba restringida la noche del domingo 19 de julio; solo podían ingresar quienes iban a disfrutar de una película en un centro comercial que se caracteriza por no tener salas de cine, al menos no hoy en día. Quienes querían hacer otras diligencias tenían que buscar otro ingreso.

2.500 metros cuadrados del parqueadero se convirtieron en una gigantesca sala de cine con capacidad para albergar 100 vehículos hasta con cuatro integrantes en cada uno. El año anterior fue diferente, pues se designaron espacios para realizar picnic entre familiares y amigos, mientras se disfrutaba de una película al aire libre.

La pandemia motivó este tipo de celebración para el aniversario 41 del Policentro, que se matizó por el uso de mascarillas, distanciamiento de automotores con un cono pasando un espacio de parqueo y manipulación de comida y socialización con alcohol líquido y en gel.

Una vez que las personas llegaban al área asignada para el autocine, las marcas auspiciantes entregaron snacks, bocaditos de dulce y bebidas gaseosas que, al cruzar hacia el conductor los ciudadanos más prolijos los rociaban con alcohol y luego los aceptaban. Luego se les asignaba un sitio por orden de llegada con el requisito de no tener prendido el vehículo, pues el sonido era en alta calidad y no se necesitaba usar de frecuencias de radios como en otros autocinemas; además, los organizadores lo plantearon con el fin de no generar contaminación ambiental.

Antes de que inicie la función, los asistentes fueron animados con un concierto, espacio para saludos y felicitaciones por cumpleaños hasta las 19:00 que inició el filme Grease.

“Es muy buena la iniciativa; esta película es una de mis favoritas y tener la oportunidad de vivir este tipo de entretenimiento que se disfrutó tiempo atrás me parece maravilloso”, sostuvo Katherine Ávila acompañada por su prima.

Mientras se reproducía la publicidad para iniciar la función se escuchaba cómo un niño de unos ocho años le pedía a su mamá que, por favor, hiciera silencio que ya iba a empezar la función.

Mario Torres, en cambio, señaló que es la primera vez que salía en familia desde la emergencia sanitaria y que esto lo vio más seguro que ir a un cine tradicional y por ello se animó a traer a sus seres queridos.

“Se reproducirán películas clásicas porque queremos que la gente venga en familia, pero con el distanciamiento adecuado para garantizar su salud” explicó Mariella Pesantes , jefa de marketing del centro comercial.

Esta es la primera de cuatro funciones dominicales que tendrá el Policentro. Su objetivo es presentar una alternativa más para la celebración de los 484 años de fundación de Guayaquil, que al igual que la urbe, conmemoran cada 25 de julio.

Pesantes adelantó que se analiza ofrecer el Policine auto cada aniversario del centro comercial.

¿Cómo conseguir las entradas?

Por cada $ 100 en facturas acumulables , el cliente recibe un cupón para canjear una entrada para el vehículo con dos personas adentro y sus respectivos snacks y gaseosas.

En caso de desear tickets adicionales se entregará otro cupón por cada $25 en facturas que también son acumulables en la semana previa a la función del domingo.

El 90% del área asignada se llenó en la inauguración y desde ayer se inició el canje de las entradas para la película Jurassic Park, que se reproducirá el domingo 26 de julio.

Pesantes recomendó a quien desea disfrutar del autocine canjear con tiempo los boletos, pues se terminan en los primeros días de la semana y después tendría que esperar la siguiente función. (I)

Centro comercial en Daule se prepara para su autocine

El centro comercial El Dorado también presenta la propuesta de autocine durante una semana, pero en la parroquia La Aurora, de Daule, en el límite con Samborondón.

La iniciativa estará disponible desde el próximo domingo hasta el 8 de agosto y se denominará Club Autocinema y se organiza en alianza con la cadena Cinemark.

La primera función será el viernes 24 de julio, a las 19:15. La segunda será el sábado 25 de julio, a la misma hora. Las entradas se pueden comprar ingresando al enlace: https://www.clubpremium.com.ec/autocinema

La primera película será Yesterday, que narra la vida de un chico que accidentalmente vive en un mundo donde nunca existió la banda The Beatles. En la cartelera también está Fast & Furious: Hobbs & Shaw. (I)