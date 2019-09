9/11 en el cine: Las Torres Gemelas desaparecieron de la ficción y llegaron a los documentales

El 11 de septiembre de 2001 la televisión estadounidense transmitió las imágenes de las Torres Gemelas en llamas. El epicentro financiero de Nueva York se desplomaba a causa del impacto de tres aviones piloteados por terroristas de Al-Qaeda. El atentado −atribuido al líder yihadista Osama bin Laden− haría que esa fecha (9/11) volviera a estar en el foco de filmes y documentales por razones que tenían que ver menos con la ciudad que con su historia y la política del país.

Desde inicios de 2001, el teaser sobre la que sería la primera cinta de la saga de Spider-Man (Sam Raimi, 2002) se empezó a difundir en los Estados Unidos. En una de sus escenas, colgado en el World Trade Center, el Hombre Araña atrapaba el helicóptero en que huían un par de ladrones de bancos.

Luego del atentado, los directivos de Sony eliminaron esas imágenes del teaser, tráilers y hasta carteles oficiales −los edificios aparecían como un reflejo en los ojos mutantes de superhéroe− como forma de actualizarlos. Ahora estos audiovisuales se pueden hallar como una rareza en Internet aunque Spider-man sí que las trepaba las Torres Gemelas en los cómics que le dieron un lugar en la ciencia ficción.

Raimi volvió a rodar la batalla final entre el Duende Verde (Willem Dafoe) y Spider-Man (Tobey Maguire) que originalmente se libraba entre la Torre Norte y la Torre Sur del World Trade Center. La identidad del superhéroe no dejaba de estar unida íntimamente a Nueva York pero sí se despegaba de las Torres Gemelas.

Además, se integraron escenas sobre la unidad de su país de origen: Spider-Man aparece colgando de un mástil con una gran bandera estadounidense y −en otra escena− repite la frase "Si te metes con nosotros, te metes con todos nosotros".

Con sus películas ya estrenadas, los directores de Armaggedon 2002 y Home Alone 2: Lost in New York también suprimieron las escenas en las que aparecían las torres por respeto a las víctimas del atentado. Y otros realizadores recurrieron a la edición digital para hacer lo mismo en Zoolander, Sidewalks of New York, Serendipity o Men in Black, que también fue una saga.

MGM Studios canceló la producción del filme Nosebleed, protagonizado por Jackie Chan, y en la cual un limpiavidrios tenía que hacer frente a un atentado terrorista en una de las torres. El director de Titanic, James Cameron, reconoció en una entrevista que canceló la secuela de True Lies, con Arnold Schwarzenegger, porque ya no sería graciosa una comedia en la que apareciera un grupo de terroristas.

Entre los largometrajes que retrasaron la fecha de sus estrenos por el ataque, se cuentan Collateral Damage −también con Schwarzenegger−, The Time Machine, Bad Company y Eddie the Eagle, según la Cadena Ser, de España.

El cine que sí retrató el 9/11

Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004) es un irreverente documental que empieza narrando la elección presidencial en EE.UU. del año 2000 para desembocar en el 11S. Las relaciones de la familia real saudí Bin Laden y la estadounidense Bush son parte de la trama, en medio de la reelección que logró George W. Bush. Con esta obra, Moore ganó la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes.

United 93 (Paul Greengrass 2006) y World Trade Center (Oliver Stone, 2006) fueron los primeros intentos hollywoodenses de sobreponerse a la tragedia. El primero corrió con mejor suerte al ser nominado a dos premios Oscar, incluyendo Mejor Director en 2007. La historia se enfoca en el avión secuestrado que no llegó a su blanco final por intervención de sus tripulantes, que terminaron estrellándose en Pennsylvania.

102 Minutes that Changed America (The History Channel, 2008) se realizó a partir de una serie de videos amateur recolectados por el gobierno estadounidense y difundidos años después de septiembre de 2001. El documental ganó cuatro premios Emmy, incluyendo Mejor Programa Especial de No-Ficción.

Voices From Inside the Towers (The History Channel, 2011) recoge “el miedo, la desesperación e incluso la incredulidad que se vivió durante los primeros minutos del 11 de septiembre” por parte de las víctimas que no pudieron ser rescatadas, ha reseñado la revista mexicana Gatopardo.

Pero 11’09’’01 (2002) fue el primer proyecto audiovisual sobre esta fecha trágica. Incluye once cortometrajes dirigidos por cineastas como Ken Loach o el premiado Alejandro González Iñárritu. La compilación fue presentada durante el Festival de Venecia y aborda temas como la discriminación, medios y el derrocamiento militar de Salvador Allende en Chile de 1973. (I)