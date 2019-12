Zoco, un experimento que funciona

El experimento para la adquisición de arte contemporáneo, Zoco, llegó a su fin este sábado 30 de noviembre de 2019 con la participación de artistas, oferentes y público.



Poco después de las 11:00 am, Paulina León, organizadora de este evento, explicó a los asistentes el sistema establecido para esta tercera edición y procedió a abrir los buzones marcados con los nombres de los artistas participantes.



Todos se reunieron en un círculo para escuchar las propuestas. La exposición abrió el 7 de noviembre en la galería Arte Actual, de la Flacso, en La Pradera, Quito.



Cuando fueron abiertos los buzones, la organizadora leyó cada una de las propuestas para canjear por obras, el objetivo esencial de este espacio para el trueque de las mismas por bienes o servicios.



Al inaugurar Zoco, se planteó que “lo que busca es fomentar la adquisición de arte pero validando otras economías posibles, otras formas de pago que sean siempre basadas en la reciprocidad".



Los participantes no podían ofrecer dinero a cambio. Por cada cuadro debían plantear una propuesta por un equivalente al precio de la obra. Entre sus requisitos, Zoco fijó el tope máximo de los cuadros en $ 350.00.



Martina Samaniego, quien se dedica al grabado, fue probablemente la más premiada con una veintena de propuestas por sus cuatro cuadros de pequeño formato. “Me parece que es una opción súper buena para crear otros tipos de economía. Me gusta mucho que la opción monetaria esté totalmente eliminada y que cada persona elija dar cosas que estén fuera de la parte económica”, dijo a este diario la artista.



La joven se motivó con las propuestas que le hicieron: cuatro serenatas; una casa en una reserva forestal por el tiempo que desee; la entrega por un año de café lojano y de humitas. La elaboración de un audiovisual y un catálogo, así como la elaboración de un artículo sobre su obra.



“Me parece que es justo porque cada quien da lo que sabe hacer o lo mejor de sí. Me parece que todos ganan, tanto los artistas como las personas que ofrecen”, dijo.



Entre los participantes, también hubo artistas que presentaron sus ofertas y propuestas de intercambiar arte por arte a los expositores.



“Todos ganamos porque unos dan su servicios y los artistas una obra”, apuntó Samaniego.



Zoco busca fomentar otras economías y el coleccionismo, sin que exista la limitante económica, con el objetivo de incentivar el comercio del arte contemporáneo.

En esta tercera edición fue presentada la publicación Doméstika: arte, trabajo y feminismos, que es donde está recogido el fundamento conceptual de esta propuesta, compilado por Paulina León, Gabriela Montalvo y María Fernanda Troya.

Los artistas participantes en esta tercera edición fueron Sara Clavijo; Jennifer Pazmiño; Fernando Falconí; Pilar Flores; Ilowasky Ganchala, María José Mejías (Pepa Ilustradora); Flora De Neufville; Martina Samaniego; Daniel León (Palaminga); Pamela Suasti; Byron Toledo; Brenda Vega; Rubén Yaselga y Moisés Yunga. (I)