Orquesta Sinfónica de Guayaquil presentará música interreligiosa

Este viernes 24 y sábado 25 de agosto, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG) volverá a presentar una serie de conciertos como parte del Festival de Música Interreligiosa (FMI).

Esta vez la orquesta, dirigida por el ítalo-argentino Dante Santiago Anzolini, presentará un repertorio con la participación de un coro adventista.

El primer concierto será a las 19:00, en la Catedral Metropolitana de Guayaquil, en Chimborazo y Clemente Ballén. Allí, la OSG propone el estreno nacional de la “Canción del destino” o Schicksalslied, Op. 54, del compositor y pianista alemán Johannes Brahms.

Como segunda pieza interpretarán “Vetrate di chiesa” (Ventanas de iglesia), del compositor y violinista italiano Ottorino Respighi.

La jornada del Festival de Música Interreligiosa del sábado 25 de agosto se dedicará a la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Esta vez será en el Teatro Centro Cívico, a las 19:30. La OSG interpretará de nuevo la “Canción del destino”.

En esta presentación, además de la OSG, actuará el Coro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dirigido por Fabricio Avelino.

La agrupación preparó un repertorio que incluye los temas “Wonderfulwords of life”, “I know who holds tomorrow”, “Ira stanphill”, “Holy, holy, holy”, “I will go”, “Tis so sweet to trust in Jesus”, “Lord most high with be still my soul”, “The holycity” y “We have this hope”.

El festival tuvo su primera edición en noviembre del año pasado por iniciativa del maestro Anzolini. “Creo que en tiempos de paz la música es un arma de enorme poder porque nos puede unir a todos. Me parece que justo con el descalabro general y con todo lo que sucede en el planeta, sí tenemos la oportunidad de coincidir”, indicó Anzolini sobre este encuentro.

Para el ítalo-argentino existe una creencia que funciona como tronco común en las distintas religiones, a través de la cual es posible dialogar. Hasta el momento, además de la Iglesia católica, han participado con su música la iglesia evangélica, a la que se suma la adventista. La entrada a los conciertos es libre. (I)