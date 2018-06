III Jornadas Feministas empiezan en Flacso

Bajo el título 20 años de conocimientos críticos desde América Latina, desde hoy hasta el sábado se realizarán las III Jornadas Feministas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Las personas que quieran participar deberán inscribirse on line o a partir de las 16:00 en la institución.

La inauguración será a las 18:00 y, seguidamente, a las 19:00, la académica colombiana Mara Viveros dictará la conferencia Estudios decoloniales e interseccionalidad a través del prisma feminista de nuestra América.

Ella es una de las invitadas a las jornadas junto con la antropóloga y feminista argentina Rita Segato; la historiadora estadounidense especializada en historia Joan Scott; y sociólogo francés Éric Fassin, quien mañana, a las 09:00, dará la conferencia La democracia sexual: entre el conflicto de las civilizaciones y la teoría del género.

Ese mismo día, a las 19:00, Joan Scott dialogará sobre género y política. En una entrevista publicada en Labrys nº 18, en 2010, la autora de The Fantasy of Feminist History decía que rechaza “la idea de que el género es invariable, que lo masculino siempre significa dominación y lo femenino sumisión. En lugar de esto he argumentado que el género es una cuestión que debemos plantear en diferentes contextos (histórico, político, etc.,)”.

Rita Segato –ganadora del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Clacso, y una de las pensadoras feministas más activas de América Latina–brindará una conferencia este sábado, a las 12:30, sobre Género y violencia: de las estructuras elementales a la pedagogía de la crueldad.

La antropóloga e investigadora argentina participó hace poco en Cuenca en la Cumbre Iberoamericana de Agendas de Género y, en una entrevista con diario El Tiempo, dijo que las mujeres son las víctimas de un fenómeno, pero no son el fenómeno. “El problema de la violencia de género es un problema masculino”.

Segato agregó que “los crímenes a las mujeres usualmente son empujados al reino de la intimidad y no es así. Incluso los asesinatos de la intimidad son plenamente públicos, porque tienen que ver con la obligación del hombre de mantener su posición: de control de los cuerpos, de su territorio. El mandato de masculinidad es un mandato público”.

La agenda completa de las charlas está en la página web de la Flacso. (I)