Google celebra los 107 de Cantinflas

Google celebra el cumpleaños del humorista mexicano Mario Moreno, más conocido como 'Cantiflas', con un doodle muy especial. Se trata de gif con ilustraciones de algunos de sus roles más destacados como el barrendero, policía o boticario. Sus personajes se caracterizaban por un discurso absurdo y lleno de dobles sentidos.

Fue uno de los actores principales en la 'Época de Oro del Cine mexicano', junto a Agustín Lara, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río y Jorge Negrete. Pudo interpretar a múltiples personajes como: conserje, boticario, profesor de escuela, ascensorista, bolero, abogado, diplomático, entre otros.

Cantinflas inventó su propio estilo, el cantinflismo, una teoría vacía con mezclas de frases coloquiales y términos mal empleados. La Real Academia Española (RAE) reconoció la palabra incluyéndola en el diccionario de 1992 con el verbo cantinflear y las palabras cantinflas y cantinflada, y los adjetivos; cantinflesco, cantinflero y acantinflado junto al sustantivo cantinfleo.

'Cantinflas' falleció el 20 de abril de 1993 a los 81 años a causa del cáncer de pulmón, ocasionado por el consumo de tabaco.

"LA FELICIDAD ES TENER EL APRECIO DE LA GENTE"

En YouTube es posible hallar múltiples videos de Mario Moreno. Uno de ellos es la entrevista que le dio a Ricardo Belmont para la TV peruana.

"El dinero no es la felicidad, la felicidad es cuando tú tienes el aprecio de la gente, cuando trabajas, cuando justificas tu vida para ti mismo primero, y llegas a decir 'bueno, no he sido un parásito en este mundo, he sido algo'. La vida es muy bonita y yo considero que vivir es un privilegio y tener amigos es uno de los privilegios más grandes. Te aseguro que yo en tu país (Perú) tengo muchos amigos", manifestó.