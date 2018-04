Giulianna Zambrano evoca la fragilidad a través de los objetos

Shaday Larios y Jomi Oligor, de la compañía Oligor, dieron un taller en Quito que llevó a Giulianna Zambrano a adentrarse en la memoria de los objetos. Lo primero que quiso investigar fue a los que quedaron entre escombros después del terremoto que afectó a Manabí y a Esmeraldas hace casi dos años, el 16 de abril de 2016.

Entre junio y noviembre del año pasado ella inició una residencia en Casa Mitómana Invernadero Cultural, lo que le permitió comenzar una serie de viajes hasta uno de los puntos del epicentro, Bahía de Caráquez.

Entonces recogió objetos que integran el mobiliario básico de un hogar: enchufes, focos, lámparas, maletas, aretes, ollas, platos. Con ellos construye su primer performance sobre la memoria de los objetos al que llama “Buscamos en el silencio de las cosas”.

En la residencia, Zambrano empezó a investigar las posibilidades poéticas que evoca toda esta materialidad poscatástrofe. Después agregó a su inventario objetos del proyecto “Puño y letra”, de Isadora Romero y Misha Vallejo. Ellos se preguntaron cómo escuchar a través de la fotografía.

Además, la performance incluye un documental trabajado por Daniel Llanos, en el cual, a través del registro visual, se documenta el proceso de recolección de los objetos y la donación de algunos de ellos.

“Esta es una instalación para recrear gran parte de las historias que me contaron. Siempre me ha llamado la atención lo documental y es la primera vez que me acerco a un trabajo escénico con objetos”, dice Zambrano en una entrevista con este diario.

En la escena, Zambrano pretende provocar a los espectadores con la historia que ha construido de cada objeto. Incluye un plato de cristal donado por una moradora del barrio de San Roque. La moradora lo encontró cuando fue a levantar su casa, al pensar que lo había perdido todo encontró este objeto boca abajo, como parte de los restos de una arquitectura desaparecida.

Esta propuesta se presentará en Casa Mitómana el 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de abril. Las funciones comenzarán a las 19:30. (I)