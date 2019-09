Friends cumple su primer cuarto de siglo

La serie se centraba en seis personajes principales: Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani. Todos residían en Manhattan, Nueva York.

En marzo de 2019, fue considerada por The Hollywood Reporter como la mejor serie de la historia. En 2018 también fue votada como la mejor comedia de situación de todos los tiempos.

Friends se basa en la amistad; los buenos y malos momentos: triunfos, amor, pasado y futuro.

Nació de la idea de David Crane y Marta Kauffman, al recordar la época en que terminaron sus estudios universitarios y vivieron en Nueva York. El piloto fue presentado bajo el nombre de Insomnia Café a la NBC, en diciembre de 1993.

El formato para el título de los episodios empieza con la frase "The One…" que en español significa "El del…", debido a que los productores se dieron cuenta de que el título no aparecería en los créditos de apertura y, por lo tanto, serían desconocidos para la mayoría de la audiencia. Los únicos capítulos que rompen este patrón son el episodio piloto y el final de la serie: The Last One (El último)

Cada episodio de 22 minutos se filmaba en seis horas frente a un público en vivo, a causa de las repeticiones y reescrituras del guion.

El final de la cuarta temporada fue filmado en Londres y, por la popularidad de la serie en Reino Unido, las escenas se grabaron en un estudio con tres audiencias, cada una compuesta por 500 personas. El final de la quinta temporada, ambientado en Las Vegas, fue filmado en Warner Bros. Studio (Hollywood), aunque hay personas que creen que la serie sí se filmó en esta ciudad de Nevada, EE.UU.

La canción oficial de la 'sitcom' es 'I'll Be There For You', compuesta especialmente para la serie por Michael Skloff y Allee Willis e interpretada por el grupo The Rembrandts. El tema se incluyó en el álbum L.P. y, en 1995, se editó el sencillo y alcanzó el puesto N° 17 en el ranking de Billboard en Estados Unidos.

Impacto cultural

Aunque los productores pensaban en Friends como ‘solo un programa de televisión’, numerosos psicólogos investigaron su impacto cultural. Por ejemplo, el peinado de Jennifer Aniston fue apodado The Rachel y se copió en todo el mundo.

La serie también influyó en el idioma inglés, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Toronto, el cual encontró que los personajes usaban la palabra destacada así para modificar los adjetivos con más frecuencia que cualquier otro intensificador.

25 años - 25 curiosidades

1. Warner lanzó una 'app' (http://friends25app.com) que está disponible para iPhone, iPad, iPad Pro y Android. La aplicación se llama 'Friends 25' y está disponible en tres idiomas: inglés, español y portugués.

2. Originalmente Joey no era tan lento ni torpe, Matt LeBlanc le di esa personalidad en la audición y se quedó así.

3. En los primeros borradores del programa se había pensado que Joey y Mónica tuvieran una relación amorosa.

4. Lisa Kudrow no sabía tocar la guitarra, ella sugirió que Phobe tocará los Bongos. Finalmente Phoebe solo sabría un par de acordes. Y así nació 'Smelly Cat'.

5. Bruce Willis apareció en el show de forma gratuita después de perder una apuesta con Matthew Perry respecto a si 'Mi vecino, el asesino' sería la número uno en la taquilla en su primer fin de semana. Él donó sus honorarios para caridad.

6. El apartamento de Mónica cambió del número 5 al 20 cuando los escritores del programa se dieron cuenta de que "5" no indicaría un apartamento en un nivel superior de un edificio. Para que hicieran juego, el número de Chandler también cambió de 4 a 19.

7. Los seis personajes principales se besaron en algún momento excepto Mónica y Phoebe.

8. James Michael Tyler fue elegido como Gunther porque él era el único extra que sabía cómo hacer funcionar una máquina de café exprés.

9. Chandler fue escrito como un personaje torpe con las mujeres porque Matthew Perry le dijo a los productores que él mismo era así.

10. La estatua de perro blanco que Joey compra cuando finalmente comenzó a ganar algo de dinero en realidad le pertenecía a Jennifer Aniston. Ella se lo dio un amigo para la buena suerte.

11. Jennifer Aniston por poco no está en la última temporada, los escritores pensaron en 'matar' al personaje. Finalmente llegaron a un acuerdo de agendas.

12. En 2018, Matthew Perry fue internado durante tres meses por complicaciones luego de una perforación gastrointestinal.

13. Nunca se utilizó público en vivo para los capítulos ‘gancho’ de fin de temporada, como la boda de Ross y Emily.

14. La historia en la que Phoebe tenía a los trillizos de su hermano fue escrita porque Lisa Kudrow estaba embarazada en la vida real.

15. A la boda de Phoebe no asiste ninguno de sus parientes, ni su hermana gemela Ursula, su padre, su madre biológica, su hermano Frank Jr. ni los trillizos que dio a luz.

16. El elenco tenía un encuentro antes de filmar cada episodio para desearse suerte mutuamente.

17. La NBC pensó originalmente que el elenco era demasiado joven y le pidió a los escritores incluir un personaje de más edad que diera consejos a los jóvenes de veintitantos años.

18. Ross tiene 29 años de edad durante tres años.

19. Los gemelos de Mónica y Chandler nacen con 3 minutos y 46 segundos de diferencia.

20. Al igual que Mónica y Chandler, Courteney Cox y David Arquette tuvieron problemas para lograr un embarazo.

21. Courtney Cox tuvo que filmar la escena en la que Rachel tiene a Emma justo después de tener un aborto espontáneo.

22. David Schwimmer dirigió 10 episodios de Friends.

23. Ellen DeGeneres rechazó la oferta para representar a Phoebe.

24. En el último episodio se menciona que los 6 personajes han vivido en el apartamento de Mónica. Todos ellos han vivido también en el apartamento de Joey.

25. Originalmente se suponía que Phoebe y Chandler serían personajes secundarios.