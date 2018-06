Fragmentos de Junio, festival cívico que se toma los espacios públicos

Este año el Festival Fragmentos de Junio se toma más de la ciudad. Si en años anteriores tuvieron como una de sus sedes centrales al Teatro Sánchez Aguilar, en la vía a Samborondón, esta vez habitarán nuevos espacios desde el centro de Guayaquil, con la finalidad de aproximarse a un público como el de la Universidad de las Artes, que a decir de su director, Jorge Parra, “nos reclamaba”.

Entre sus sedes principales están Muégano Teatro, en el Callejón Magallanes de la Zona Rosa; la Casa de la Cultura y la Plaza de la Administración. Además trabajarán en red desde este lunes con Manta.

Jorge Parra, director de Zona Escena inició este encuentro en 1993 durante unos días de huelga laboral en la Casa de la Cultura.

Él militaba con la idea de que ante la crisis de aquella institución cultural, la respuesta de la escuela de danza debía ser una sola: insistir en bailar.

“¿Y por qué no hacerlo?” se pregunta. “Hemos desistido, por ejemplo, del microteatro, porque nos dimos cuenta de que no era nuestro contexto. Insistir en Fragmentos es una forma de distanciarnos de lo que no queremos y proponer, esta es nuestra propuesta”.

Este año, Fragmentos de Junio, uno de esos festivales emblemáticos que cada año postulan para ganar los fondos concursables que entrega el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), se hace con más soltura porque ganaron el presupuesto estatal y, aunque algunos auspiciantes no han podido gestionar la misma colaboración que en años anteriores hay otras nuevas alianzas.

Para cumplir su propósito “de entrar en sintonía con la calle” y por ocupar más espacios en el centro, Parra ha convocado a 300 bailarines de toda la ciudad para generar un flash mob, que se hará a partir de ensayos y puesta en escena abierta al público.

Quisieron hacerlo en La Rotonda, junto al monumento de Simón Bolívar y San Martín, pero la Fundación Malecón 2000, administradora del espacio, pedía un pago de $ 1.500 y solo se permite “para actos cívicos”. Finalmente, Parra consiguió ocupar la Plaza de la Administración, a pesar de que tiene la misma consigna: “solo para actos cívicos”.

El gestor y bailarín se ha propuesto documentar el hecho para hacérselo llegar al alcalde Jaime Nebot y que vea que “Fragmentos de Junio también es un acto cívico que congrega a la gente”.

“Tanto los creadores-espectadores como los espectadores-actantes de Fragmentos nos vaciamos y emprendemos el juego alrededor de la fogata para iniciar una danza que recoge códigos universales y humanos. Ahí realmente nos conocemos a nosotros mismos y a los otros”, dice Vanessa Guamán, una de las integrantes de Zona Escena, la compañía que promueve esta actividad.

Este año en la programación participarán del país: Frente de Danza, Laboratorio Coreográfico, Colectivo Z, Tani Revelo, Fausto Espinosa, En Avant, La Fábrica, Zona Escena, Camino Rojo Danza Teatro.

Además llegarán Inversedance, de Hungría; Gilsamara Moura y Denny Neves que arrancan este lunes una residencia en Manta; Los Innato, de Costa Rica; Daniel Abreu, de España; Athros Danza, de México y Joshua Monten, de Suiza. (I)

Presupuesto

Residencia en red

Este lunes empieza el encuentro con un trabajo en red con Manta. Se trata de una suerte de extensión de la residencia de Gilsamara Moura y Denny Neves, bailarines que presentarán su trabajo en el puerto principal también.

25 mil dólares recibieron este año de los Fondos Concursables y un presupuesto del Municipio.

En Guayaquil

Las funciones se iniciarán desde el 20 de junio en Muégano Teatro. Zona Escena abrirá con su obra Huésped.