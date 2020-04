La vida después del covid-19

La vida y la forma de relacionarnos cambiará de ahora en adelante, es la opinión de diferentes profesionales.

La experiencia inédita, para esta generación, de una cuarentena marcará cambios y retos cuando se retomen las actividades regulares en el país.

Las diferencias culturales

Para la comunidad mestiza de nuestro país, las demostraciones físicas de aprecio, realizadas en público, son comunes y ampliamente practicadas, situación que se vive de forma diferente en las culturas indígenas.

El actual distanciamiento social impacta nuestra cotidianidad, al punto que “no se volverá a la vida como la conocíamos antes del coronavirus”. Así lo considera Rosa Elena Yépez, antropóloga y autora del libro Identidad y pertenencia.

La actual cuarentena, así como las restricciones que llegarán cuando se retomen las actividades, tendrán consecuencias todavía difíciles de medir.

“Decisiones drásticas de cambios de domicilio, de trabajo, de prioridades, cambio en los patrones de consumo. En fin, una serie de resultados inesperados, probablemente en todos los ámbitos”, señala Yépez.

La importancia de la salud mental

“Las relaciones afectivas, sociales y laborales difícilmente serán como eran”, manifiesta la doctora Katalina Cáceres, especialista en psicología de emergencia, y representante del Centro de Recuperación Emocional.

La incertidumbre sobre el final de la emergencia convierte la situación actual en un momento más complejo.

Para Cáceres, “cómo se afronte la situación puertas adentro, individualmente, familiarmente, durante el aislamiento, será fundamental para determinar con qué elementos se afrontará la nueva cotidianidad”.

En este momento es indispensable que los pensamientos y emociones negativos, generados por el miedo, la ansiedad y la incertidumbre, se gestionen de manera efectiva.

Cáceres recomienda, primero, reconocer la necesidad de ayuda y buscarla de inmediato, si no con un profesional, con alguna persona de confianza.

El regreso a las actividades debe ser paulatino

El doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, asegura que, para levantar la cuarentena, se deberá hacer un análisis -a profundidad- de la situación epidemiológica de cada ciudad, cada zona de y del país en general.

Para elaborar esta zonificación es necesario contar con datos epidemiológicos que, a su vez, requieren de la realización de la mayor cantidad de pruebas de covid-19 posibles.

Una apropiada zonificación permitiría determinar los lugares más apropiados para que, de forma paulatina, se retomen las actividades.

“Se debe retomar las actividades productivas porque la pobreza puede matar más gente que el coronavirus”, opina el experto.

La experiencia de Wuhan

Tras 76 días de aislamiento, la ciudad china de Wuhan, donde se inició la pandemia, retomó el 100% de sus actividades comerciales. Las escuelas, por seguridad, seguirán cerradas.

La posibilidad de un rebrote está latente, por ello las medidas de seguridad se mantienen.

Se revisa la temperatura de los viajeros y se exige que informen los lugares que visitaron anteriormente.

Testimonios recogidos por la BBC, medio público de Reino Unido, hablan de las lecciones aprendidas en la ciudad donde comenzó la pandemia.

Yun Man, una joven habitante de Wuhan, dijo: “Es normal si te sientes ansioso, deprimido;, no es culpa tuya”.

“Espero que el mundo pueda aprender de Wuhan, para que otros no tengan que sacrificar tanto, y se cometan menos errores”, finaliza una joven que no fue identificada. (I)