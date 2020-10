La terapia antirretroviral no puede detener por completo el envejecimiento celular acelerado en el VIH

La infección por el VIH no tratada está relacionada con cambios epigenéticos que sugieren un envejecimiento rápido. Un nuevo estudio realizado por investigadores de Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) demuestra que la terapia antirretroviral administrada durante dos años no pudo restaurar por completo los patrones epigenéticos apropiados para la edad del paciente, lo que les hace más susceptibles a enfermedades relacionadas con el envejecimiento.



Este es el primer estudio longitudinal realizado para investigar la contribución de la infección por VIH, frente al tratamiento, sobre la aceleración de la epigenética del envejecimiento, factores externos que afectan la función de los genes, en esta población de adultos, publicado en la revista 'Pathogens and Immunity'.



Los investigadores extrajeron el ADN de 15 personas con VIH en tres momentos: de 6 a 12 meses antes del inicio de la terapia antirretroviral, de 6 a 12 meses después del inicio de la terapia y, nuevamente, de 18 a 24 meses después de recibir el tratamiento. Luego compararon esas muestras con el ADN de 15 personas de la misma edad que no infectadas.



Ellos reconocen el tamaño pequeño de la muestra, que podría hacer necesario un estudio más amplio para detectar cambios epigenéticos más sutiles causados por la terapia antirretroviral, pero destacan que sus resultados sugieren que la epigenética alterada puede ayudar a explicar por qué incluso los adultos infectados por el VIH tratados con éxito tienen un mayor riesgo de desarrollar muchas enfermedades más comúnmente asociadas con el envejecimiento. (I)