Parejas del mismo sexo deben cumplir estos requisitos para casarse

Una vez publicada en el Registro Oficial la sentencia de la Corte Constitucional relativa al matrimonio igualitario, la Dirección General del Registro Civil difundió los requisitos del trámite para que las parejas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio civil.

A través de un comunicado, el Registro Civil llama a las parejas GLBTI a que se acerquen a la institución a fin de que disipen sus dudas respecto al procedimiento.

Los horarios de atención en las distintas agencias son: de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00. Allí podrán solicitar el servicio, previo a la validación de documentos y el pago de la tasa por dicho servicio.

El costo de la solemnización del matrimonio en el Registro Civil es de $ 50 en sede y $ 250 fuera de sede. Entre los requisitos básicos constan el ser mayor de 18 años; presentar el comprobante de pago y las cédulas de identidad de ambos contrayentes.

Una vez agendada la cita, los contrayentes deben presentarse el día previsto 30 minutos antes de la hora programada y llevar un testigo idóneo por cada uno. Además en caso de ser extranjero y tener ya la cédula ecuatoriana, esta será la válida para presentarla ante el juez.



El Registro Civil además aclaró que en caso de que uno de los contrayentes o testigos no hable español deberá llevar un traductor.

La activista GLBTI Pamela Troya fue una de las primeras en acudir al Registro Civil. Lo hizo en la Agencia de San Blas, en el centro de Quito, donde esperó una explicación detallada de los requisitos porque una persona de la entidad le informó que como ella es divorciada debe presentar su partida de matrimonio anterior. "Creo que eso es algo absurdo porque ya en la cédula consta mi estado civil. Espero realmente que los papeleos no sean extensos".



Ella tiene previsto contraer matrimonio en esta agencia, porque ahí fue donde se presentó en agosto de 2013 junto a su pareja Gabriela Correa y la entidad les negó esa opción. "Me parece simbólico ir a esta agencia, pero aún no tengo definido cuándo me casaría o si lo hacemos en conjunto con otras parejas". (I)