Organizaciones impulsan planes para refugiados

Los desplazados reciben un techo, alimentación, apoyo legal y hasta incentivos económicos. Según la Acnur, hoy se trabaja con 17 instituciones no gubernamentales.

Cuando llegó al Terminal Terrestre de Guayaquil Alexander, un exmilitar, no sabía dónde dormiría o cómo mantendría a su hijo y esposa. Había gastado todo en los pasajes en su desesperación por salir de Venezuela.

Ellos son parte de los 70 millones de personas que han buscado refugio en el mundo.

Las presiones que vivía a diario por no estar de acuerdo con las disposiciones de la Guardia Nacional de su país lo llevaron a desertar. “Nos lanzaban a las calles a perturbar a la comunidad. Cuando me resistí, me encarcelaron por 15 días”.

Todo cambió cuando decidió no volver al comando, sino marcharse a Ecuador.

Hoy lleva cinco meses en el país, donde hay 67.581 refugiados (97% de Colombia), para tramitar la solicitud.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en dos años 4.000 venezolanos han recibido ese estatus. El caso de Alexander llegó hasta las oficinas del Punto de Movilidad Humana en la Terminal.

Allí recibió información sobre protección y un incentivo económico por parte de una ONG. Con eso compró los ingredientes para elaborar arepas. Él paga el alquiler con sus ganancias.

La asistencia humanitaria

Billy Navarrete, vocero del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), explica que en los últimos tres días han atendido 42 casos.

Cuando llegan a la estación, un guardia, capacitado, aborda a las personas y, según la vulnerabilidad legal, psicosocial o de acogimiento, son derivadas al punto de movilidad humana.

Un personal los atiende y llama a la organización que pueda cubrir sus necesidades. Si requieren de un lugar dónde quedarse de forma temporal, se los envía a una casa de acogida o se les da asesoramiento sobre la visa de refugiado. “Buscamos que no duerman en las calles”.

El punto surgió como parte de las acciones de la Mesa de Movilidad Humana que integra organizaciones civiles: Servicio Jesuita a Refugiados, Hogar de Cristo, Pastoral de Movilidad Humana Arquidiócesis de Guayaquil, Hias, Hogar de Nazareth, Fundación Paz y Esperanza, Cruz Roja, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Inclusión Económica y Social y Acnur.

Según Ronald Gómez, coordinador de Un Techo para el camino, de Hogar de Cristo, hace un año la estación recibía 2.000 migrantes a diario. “Muchos pernoctaban ahí”.

Para atenderlos abrieron el servicio de casa de acogida. Allí le dan un kit de aseo, sábanas y se les reserva un espacio para que coman.

Desde su apertura, han recibido a 11.000 migrantes. El 95% son venezolanos.

Gómez asegura que el 80% de la población de la casa de acogida solicita protección. “Algunos están siendo admitidos y les otorgan una visa humanitaria”.

En lo que va de este año, las zonas 5 y 8 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana han receptado 820 peticiones, la mayor parte es de bolivarianos.

En 2018 el país registró 11.352 pedidos de refugio de extranjeros de esa nacionalidad y hasta mayo de 2019 había 5.200.

María Martín, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Ecuador, señala que en 2018 la Cancillería hizo un gran esfuerzo por reconocer todos los casos pendientes. Entre 2018 y 2019 Ecuador reconoció a 6.700 personas como refugiados.

Martín explica que hay varios tipos de apoyo para estos grupos. Se trabaja con 17 organizaciones no gubernamentales. “Tienen un incentivo económico que dura de dos a tres meses para que paguen el alquiler, alimentos, orientación, además de apoyo psicológico”.

La Misión Scalabriniana tiene el programa Medios de vida para que los foráneos generen sus recursos. “La migración, contrario a lo que se cree, aporta mucho a la economía”, asegura Rodrigo del Fierro, coordinador del área de incidencia.

En tres años esta organización atendió a 5.000 personas. Recibieron orientación legal, educación, casa de acogida (con capacidad para 25 personas). Los niños y las mujeres embarazadas tienen prioridad. (I)