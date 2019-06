"Los reactivos en Ecuador valen 5 veces más que en otros países"

La ecuatoriana consta en la lista de los 100 líderes del futuro en Biotecnología y participó en un evento del Massachusetts Institute of Tecnology. La propuesta de su equipo fue la generación de la proteína vegetal.

La científica cuencana Linda Guamán, de 34 años, es docente e investigadora en la Universidad Tecnológica Equinoccial y tiene un PHD en Microbiología.

Este año la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology la incluyó entre los 100 líderes del futuro en biotecnología de la Global Biotech Revolution.

Al ser parte de esa lista, Linda Guamán tiene un reto que debe cumplir junto a otras cuatro personas. Del grupo original quedaron tres: ella, un investigador de Singapur y otro de Reino Unido.

Juntos deben producir proteína de origen vegetal. “La carne generalmente o es de soya o los alimentos no saben bien, o sea nutricionalmente no tienen todos los componentes y el sabor no es agradable”, explica.

Añade que la forma en la que se produce carne en la actualidad no es sustentable y tiene efectos adversos para la salud. Para resolver ese problema, su equipo propone la creación de una plataforma que mezcle inteligencia artificial y biología.

“Cuando a ti te ponen un filete recién asado al frente, sin comerlo, solo oliendo, identificas sabores y olores característicos. Nosotros queremos crear como una nariz artificial, que lo que haga es percibir esos sabores, olores, extraer la parte química y que nos diga cuáles son exactamente los compuestos responsables de ese sabor, poder trasladarlo a la parte vegetal”.

Su equipo trabaja en ello desde febrero, fue seleccionado y se presentó en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, de Estados Unidos en el Global Biotech Revolution.

La idea está ya desarrollada, ahora “se viene la parte más complicada para nosotros” que es presentarlo a posibles financistas.

Durante estos meses, también trabajan en un entrenamiento para desarrollar la parte de negocios. La elección del proyecto ganador considera el potencial económico.

Guamán ganó el año pasado una convocatoria de financiamiento de proyectos de investigación de CERIA en la UTE.

¿Cómo surgió el deseo de ser biotecnóloga?

No es como la historia, bastante idílica, del niño que desde pequeño quiso ser científico. Más bien fue una serie de desaciertos, de errores que me llevaron a darme cuenta de que esto era lo que yo quería hacer.

Estudié una carrera de pregrado completamente equivocada, algo que no ejerzo hoy en día.

Soy ingeniera en alimentos en la Universidad del Azuay. Yo quería ser bióloga, pero mis papás no me dejaron, tenía la presión de que debía estudiar Medicina u otra carrera que probablemente me va a dar más estabilidad a largo plazo.

¿Qué representa para ti ser una de las 100 líderes del futuro en biotecnología?

Para mí representa una presión porque si te pones a pensar es un reconocimiento que te dice: vemos todo el potencial que tienes para ser un líder del futuro y eso te pone una gran presión a ti, porque tienes que demostrar que así es.

¿Qué cosas diferentes haces en comparación con los demás científicos?

Bueno, no sé exactamente. Yo hice comunicación además de estudiar Ingeniería de Alimentos, Producción y Dirección de Radio también, algo que no hago por falta de tiempo.

Les llamó la atención que haga comunicación y les dije que no ejerzo ahora, pero hacemos divulgación científica con la Red de Mujeres Ecuatorianas Científicas.

También trabajo con los estudiantes, hay un concurso internacional de Biología Sintética, que es el área en la que trabajo desde que regresé. Organizamos con otro colaborador el primer equipo ecuatoriano que representó al país y conseguimos medalla de plata.

¿Cuál es el reto de la mujer científica en Ecuador?

El principal reto para mí es que podamos alcanzar la equidad y eso no solamente aplica a la ciencia.

Hace un par de semanas participé de un congreso para hablar de equidad de género en ciencia. Tenía 21 conferencistas hombres y 9 mujeres, eso fue un claro ejemplo de lo que sigue sucediendo en el país.

Creo que no tenemos la misma visibilidad y las mismas oportunidades. Las mujeres accedimos más tarde a la educación, a la universidad, al colegio, el problema es que si tú te fijas -y yo me doy cuenta desde que doy clases- tengo incluso más mujeres que hombres entre mis alumnos.

¿Qué debemos hacer para que la mujer científica ocupe su espacio?

Debemos estar conscientes, ahora que interactúo con muchos hombres, estoy en la Facultad de Medicina y la mayoría de médicos son hombres. Primero, ellos deben estar conscientes de lo que sucede, parece trivial lo que te digo pero por ejemplo, mi jefe que es una súper buena persona, estoy segura de que no tiene ningún asunto de discriminación, pero siempre cae en asuntos de estereotipo en reuniones como: “Linda, tú anotas”. Entonces yo le digo: “Manuel, sí te das cuenta que me estás pidiendo a mí solo porque soy mujer”. Y él en ese momento me dice: “Es verdad, tienes toda la razón del mundo” y pide a otras personas que lo hagan. La gente ha normalizado tanto ese asunto.

¿Cuál es la realidad de la ciencia en Ecuador?

Yo hago ciencia aplicada, pero hacerlo en otros países es mucho más fácil. En Ecuador es muy difícil por lo que se necesita de inversión e infraestructura para hacer la investigación. El otro día veía con un poco de envidia, cuando ganó Richard Carapaz la carrera y el presidente twitteó que liberará de impuestos a las bicicletas de competencia. Entonces, yo puse un tuit pidiendo que liberara los impuestos a los reactivos y materiales que necesitamos para la investigación, aquí valen cinco veces más que en Estados Unidos. (I)