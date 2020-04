Médicos recomiendan no automedicarse con Cloroquina ante síntomas de covid-19

Desde su aparición, el brote de éste nuevo coronavirus hoy llamado covid-19, ha cobrado más de 63.000 víctimas, lo que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declare como Pandemia y como una Emergencia Mundial de Salud Pública.

En un comunicado, el Comité de Electrofisiología de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, da recomendaciones médicas sobre la enfermedad, entre ellas el no automedicarse. Además, explica el uso de Cloroquina en pacientes portadores de covid-19.

"Toda la sociedad y especialmente la comunidad médica, estamos obligados a contribuir para atenuar la morbimortalidad de ésta pandemia y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, por medio de su comité de Electrofisiología contribuye con éstas recomendaciones basadas en una detallada revisión de la literatura y evidencia científica actual".

Ante la falta de evidencia científica robusta en términos de seguridad terapéutica, el Comité recomienda el uso de cloroquina/hidroxicloroquina en pacientes de moderado-alto riesgo y solamente a nivel hospitalario.

"No recomendamos el uso profiláctico en pacientes ambulatorios y en personal de salud sin previa valoración de riesgo. Se sugiere evitar la automedicación y venta sin receta médica", dice un escrito de la organización médica.

En caso de uso de medicación de alta interacción "se recomienda tentativa de suspensión, en la medida de lo posible, basada en criterio individualizado de experto en el área de tratamiento".

En medio del aumento de casos de covid-19, la recomendación es no comprar los medicamentos Cloroquina sin una real indicación médica.

El llamado va además para que el público que no necesita el tratamiento, no lo use, entre los motivos, para evitar el desabastecimiento de estos medicamentos para los pacientes con enfermedades crónicas que efectivamente lo necesitan, además de su uso sin una correcta indicación médica puede causar efectos secundarios graves y en algunos casos letales. (I)