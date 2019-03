360 pacientes renales alejan el dolor con musicoterapia

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), que tres veces a la semana se someten al tratamiento de hemodiálisis, reciben musicoterapia para mejorar su estado psicoemocional.

El servicio ha permitido que 360 usuarios que acuden a la Unidad de Diálisis del Hospital Los Ceibos (HGNGC) canalicen sus emociones: ansiedad, miedo o estrés. También estabiliza los niveles de presión arterial para que el tratamiento de hemodiálisis resulte más exitoso.

La musicoterapia brinda beneficios terapéuticos y puede ser aplicada para tratar las funciones físicas, psicológicas, cognitivas, emocionales y sociales del individuo.

Ricardo Berrios, psicólogo clínico del HGNGC, explicó que el paciente presenta ansiedad y depresión previamente a la conexión de la máquina para someterse al tratamiento.

El uso de la musicoterapia los relaja. Para ello Berrios toca la guitarra y canta desde pasillos hasta baladas.

La estrategia de la unidad médica es empleada desde octubre pasado y tiene como finalidad fomentar el uso de la música y sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) para enfrentar el malestar de la enfermedad.

Para Rafael M., de 74 años, la terapia se ha convertido en una herramienta para mejorar su calidad de vida y la de sus compañeros.

Él relata que hace dos años depende de la máquina para mantenerse con vida. Con este dispositivo elimina artificialmente las sustancias tóxicas de la sangre.

“Es duro, pero gracias a Dios, a mi esposa y a los profesionales médicos del Hospital Los Ceibos he aprendido a sobrellevar esta situación; y ahora, no me preocupo tanto por lo que pueda pasar. Me siento seguro y sigo adelante”, expresó.

Además de este servicio el nosocomio prevé implementar en la unidad la terapia complementaria de relajación muscular, la cual consistirá en una voz comando que escucharán por 21 minutos.

La unidad de diálisis la integran nefrólogos, psicólogos clínicos, nutricionistas, enfermeras, auxiliares y trabajadoras sociales. (I)