Pacientes oncológicos padecen desnutrición

En el mundo, los pacientes oncológicos (aquellos que padecen de cualquier tipo de cáncer) sufren de desnutrición, y este no es un tema reciente, afirma el doctor Ramiro Cevallos, infectólogo e inmunólogo y Ph.D en biología molecular.

Esta aseveración la hizo en su visita a EL TELÉGRAFO, a su paso por Guayaquil, donde llegó para impartir tres conferencias en distintas casas de salud.

Cevallos, quien preside la Asociación Alsace-Andes que tiene su sede en Estrasburgo, Francia, indica que una persona con cáncer que es tratada por desnutrición se la puede operar rápidamente, incluso diagnosticar y vive más tiempo.

“Nos hemos dado cuenta de que faltan redes establecidas, privilegiadas, que es uno de los requerimientos para un buen trabajo. Aquí hay muchos centros de salud, hospitales de segundo, tercer, de todos los niveles, pero no se comunican, no hay una red. Falta una comunicación global, que es difícil hacerlo, porque es un problema estructural”.

Sin embargo, Cevallos destaca que los tratamientos para el cáncer han avanzado enormemente en el mundo.

“A mi manera de ver, sería un prejuicio pensar que la quimioterapia no es un buen tratamiento porque los niveles de cura para ciertos cánceres han progresado muchísimo. No porque usted tenga un cáncer es una fatalidad; de que se va a morir, no existe ya eso. Hay posibilidades”.

Explica acerca de tratamientos que se aplican alrededor de la quimioterapia, mejorando sus condiciones de vida, ya que regeneran la calidad de los glóbulos rojos y blancos con apoyos que son muy importantes.

“El tratamiento inmunológico no está indicado en todos los casos ni reemplaza a la quimioterapia”, dice Cevallos.

Asimismo refiere que en Francia, país en el que está radicado y en donde trabaja, hay pacientes con cáncer de seno que reciben cinco líneas de tratamiento.

Primero la radioterapia y quimioterapia, la progresión y viven 20 años, todo eso se hace porque los sistemas de salud están organizados.

“En el mundo hay un tratamiento fenomenal para tratar el cáncer pero hay que tener un buen seguimiento, una buena metodología y, sobre todo, hay que contar con el diagnóstico temprano”.

De ahí que identifica que el problema que enfrenta la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) es que los pacientes llegan tarde, en posición multimetastásica, ante lo cual los cirujanos se ven imposibilitados de operar.

“Los oncólogos no pueden realizar el tratamiento de primera intervención, teniendo que emplear otros más agresivos o paliativos si está muy avanzada la enfermedad”, refiere el especialista.

Enfatiza que lo importante es hacer un diagnóstico precoz para lo cual se emplea la ecografía de despistaje, a fin de detectar inicialmente una masa tumoral.

Cooperación bilateral

De este y otros temas, Cevallos habló con médicos de distintas casas de salud del país en su visita hace algunos días. A través de un convenio con Alsace-Andes, los médicos de la región andina se ven beneficiados con capacitaciones y becas.

El objetivo de Alsace, que trabaja hace 10 años, es que exista la transmisión de experiencias en los países andinos, entre ellos Ecuador.

Cevallos explica que Alsace tiene dos tipos de programas: los que son universitarios y comprenden formación en Medicina Interna y el programa Ircad, que es un instituto de investigación para cirujanos.

Las becas resultan de un convenio entre las universidad del país con las de Estrasburgo y Alsace-Andes. (I)

Miembros de Alsace-Andes

Dr. Ramiro Cevallos



Presidente de la Asociación Alsace-Andes con sede en Estrasburgo-Francia. Jefe del Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas (Grupo Hospitalario San Vicente, Estrasburgo).Es ecuatoriano.

Dr. Benoit Sauer

Especialista en Radiología intervencionista. Trabaja en el Grupo de Imágenes Médicas (Groupe d’imagerie médicale - MIM - Radiologie) de la Clínica Santa Ana de Estrasburgo.

Dr. Diego Zambrano



Especialista en cirugía laparoscópica; magister en biotecnología de la Universidad Espíritu Santo (Guayaquil). Fundador de Bioscien, escuela especializada en Educación Continua.