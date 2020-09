Nuevas disposiciones de seguridad rigen al finalizar el estado de excepción

Desde las 00:00 de este lunes 14 de septiembre, el país vivirá una nueva normalidad. Si bien el estado de excepción deja de estar vigente, las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social continúan, para frenar un eventual repunte de casos de covid-19.

Estas disposiciones fueron dadas a conocer por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) el pasado viernes, luego de realizar una evaluación del trabajo desplegado por todas las instituciones públicas, mientras duró la emergencia.

Aunque el estado de excepción se levanta, la ciudadanía deberá continuar con el uso obligatorio de la mascarilla, mantener el distanciamiento social y, como recomendación adicional, no dejar el hábito del lavado permanente de manos.

El titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, fue el encargado de enumerar las disposiciones que se deberán cumplir, a partir de este lunes en el territorio nacional.

Se ratifica, por ejemplo, la suspensión de las clases presenciales en escuelas y colegios, tanto públicos como privados, aunque se permitirá la implementación de planes piloto de retorno a las actividades educativas, previa autorización de las autoridades.

Respecto del retorno de las actividades laborales en el sector público, están quedan a criterio de las autoridades de las instituciones, mientras que para el sector privado el empleador está obligado a implementar todas las medidas de higiene y de bioseguridad para proteger a los trabajadores.

Se ratificó la decisión de que no se realicen espectáculos públicos, en tal virtud las intendencias tienen la disposición de no emitir los permisos para el efecto. En cuanto a los bares, discotecas y centros de diversión nocturnos, su funcionamiento está a criterio de los COE cantonales. En el caso de Guayaquil se reiteró que estos sitios no seguirán funcionando.

También hay disposiciones en cuanto a la movilidad. La circulación en la red vial estatal no estará restringida, mientras que sí se implementarán regulaciones, de acuerdo a los COE cantonales, respecto de la circulación intercantonal e intracantonal.

El transporte interprovincial se mantendrá con un límite del 75% del aforo y prestará sus servicios únicamente desde las terminales terrestres autorizadas por los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cantonales.

Se mantendrá el esquema de semaforización como una herramienta de gestión de la emergencia, esto con el fin de orientar y emitir recomendaciones para los alcaldes, COE cantonales para la toma de decisiones que se requieran.