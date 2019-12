Niños viven la experiencia del primer vuelo

Expresiones de susto, angustia y algarabía se mezclaron en los rostros de los 120 niños y jóvenes de organizaciones sociales como Aldeas Infantiles SOS, que hoy miércoles 11 de diciembre, experimentaron por primera vez un vuelo aéreo en el evento denominado "Un viaje inolvidable".



Gracias al aporte de la empresa privada, los chiquillos vivieron cada una de las etapas que todo pasajero aéreo cumple, desde su registro para obtener la tarjeta de embarque hasta la espera para abordar el avión que en esta ocasión tenía como destino un sobrevuelo por la ciudad de Quito.



Conforme pasaron los minutos, la ansiedad era cada vez mayor en el centenar de pequeños que tras recorrer los pasillos de la terminal aérea desesperados correteaban en la sala de espera. En fila fueron al baño y constantemente revisaron en la pantalla la hora para el vuelo.



Al fin llegó el momento esperado e iniciaron el abordaje. Con ayuda de las azafatas pudieron localizar sus asientos y abrochar sus cinturones, no sin antes recibir un detalle de dulces de la tripulación centroamericana, quienes además estaban vestidos con atuendos navideños.



Para Marisol Ruiz, gerente de Copa Airlines, es importante que en los 26 años que la aerolínea trabaja en el país haya sido la Capital ecuatoriana escogida para este evento.



Una vez con toda la tripulación y pasajeros en perfecto orden. Llegó el conteo y con este la emoción y adrenalina de vivir el despegue del avión que para Jeremy fue un momento de tortura porque pensó que iba a caer. Se sujetó bien de su asiento y luego que el avión tomó altura se tranquilizó.



Fue un vuelo de algo más de 40 minutos en el que primó los villancicos navideños, dulces y sorpresas típicas de estas fechas.



"Me gustó el vuelo, pero no llegamos al Polo Norte como dijo el capitán", agregó. (I)