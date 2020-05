“Las nebulizaciones están contraindicadas”

¿Qué procedimiento se sigue contra el covid-19 en el país?

Hay que evaluar síntomas y examinar en laboratorio parámetros como ferritina dímero D e interleuquinas, cuando la persona tiene 6 o 7 días de inicio de la enfermedad, para hacer un diagnóstico. Los que tienen los parámetros alterados, antes de que tengan compromiso respiratorios serios, se van a beneficiar con antiinflamatorios, como el toxilixumab, o el uso del glucocorticoides en esa etapa.

¿Cómo acceder a la medicación?

Ante los primeros síntomas hay que tratar de hacerse una prueba diagnóstica del virus. Si un paciente recién empieza los síntomas con menos de 7 días de covid-19, se puede indicar la hidroxocloroquina y azitromicina, sola, o la hidroxocloroquina asociada a azitromicina, previa valoración cardiológica o de un electrocardiograma.

Después de 7 días, ahí va a predominar la fase que llamamos pulmonar o fase inflamatoria. Para esto hay dos indicaciones: los glucorticoides y el toxilizumab. Luego viene la fase hiperinflamatoria, en los pacientes que están bastante graves y que habitualmente comprometen otros órganos aparte del pulmón, como el riñón, el corazón. En la mayoría de los casos hay trombosis o embolias en las venas que se tapan.



¿Todos los fallecidos por covid-19 son por tromboembolismo?

Sí, por la trombosis que ataca a nivel de las venas y de las arterias en diferentes órganos. Sabemos eso por las necropsias que se hicieron en Italia, se efectuaron 20 a un grupo, 50 en otro. En China solo se practicaron tres necropsias. Estas demostraron que en todos los órganos había trombosis, por lo que el paciente debe estar anticoagulado.

¿Cómo mantener las defensas del organismo y protegernos las vías respiratorias?

La vitamina D es la única que ha demostrado algún papel en el control de las enfermedades autoinmunes; se la puede usar en pacientes sobre todo que tengan deficiencia. La C en dosis normales. Recomiendo ingerir tres veces al día un té caliente, abrigarse para evitar el resfriado o el contagio, y hacer aislamiento social, utilizar mascarillas, no fumar y no hacer nebulizaciones pues están contraindicadas porque pueden diseminar el virus hasta el pulmón. (O)