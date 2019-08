"Los chicos con mutismo selectivo pueden estudiar en la universidad"

El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad de la etapa infantil, caracterizado por la ausencia total de discurso, a pesar de que el niño posea la capacidad de hablar en otras situaciones.

La prevalencia estimada es inferior al 1% de la población mundial de los menores.

Los síntomas se manifiestan más cuando se inicia la escolarización primaria, así que no se suele diagnosticar hasta los seis años.

El doctor Steven Kurtz, de Estados Unidos, es uno de los más reconocidos expertos en el tratamiento de esta condición. Él desarrolló un método novedoso.

En una visita realizada a Guayaquil, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), explicó las posibilidades que tienen los chicos en el ámbito académico y cómo los planteles deben manejar el tema.

¿El mutismo selectivo es genético o se relaciona a otros factores externos?

El 50% está relacionado con un factor genético y el 50% con aspectos sociales. Influye mucho el medio en el que se desarrollará. Puede ser que haya algún caso de dependencia de la familia, del pariente o del profesor.

¿Pero qué puede hacerse en países del tercer mundo, donde no hay psicólogos?

Hay que tener especialistas en el tema. He dado cursos en línea.

¿Cómo se deben adecuar las instituciones para que los niños puedan estudiar?

Las escuelas deben recibir la preparación con especialistas y evitar que los profesores cometan errores comunes que llevan a este tipo de situaciones.

Por ejemplo, no deben realizar a los menores preguntas con respuestas cerradas (sí o no), porque eso generará estrés y ansiedad. Es mejor consultarles qué opinan o plantearles interrogantes abiertas para que desarrollen su individualidad.

¿Cómo los padres pueden detectar que sus hijos presentan mutismo selectivo?

Hay que verlo cómo se desarrolla en grupos de niños. La forma de socializar debe ser igual en grupo o en casa. Los padres siempre deben involucrarse en el proceso de aprendizaje.

¿Qué tiene que hacer el profesor en estos casos?

Una relación positiva de confianza entre el docente y el estudiante, oportunidad de cambiar (para mejorar) y una guía en sus prácticas.

En los exámenes, por ejemplo, darle más tiempo, proporcionarle un escrito, evaluarlo por separado, permitirle que haga la presentación usando el celular u otras fórmulas.

¿Un niño puede tener una formación escolar normal?

Cuando es niño es más fácil que se relacione con otros, porque tendrán en el juego un lenguaje común. Pero en las relaciones personales, cuando es más grande y está en la universidad. se complica. El mayor problema en la adultez es expresarse. A veces, en el aula, sabe la respuesta, pero no habla.

¿Pueden estudiar cualquier carrera en la universidad?

Sí, el primer paciente que tuve era piloto. También tuve un paciente, adolescente, que quería ser inversor de negocios y lo logró en la adultez, pero necesitó desarrollar la necesidad de hablar con sus clientes para ser un buen profesional. Le expliqué eso.

¿Es un error que el profesor obligue a hablar a las personas con mutismo selectivo?

Es un error grave. Es como pedirle a un ciego que vea. El profesor puede buscar otras opciones: pedirle que responda con una grabación con el celular, que envíe un mensaje por WhatsApp u otros.

Una paciente de Irlanda, con mutismo, me mandó un video en el que me preguntó qué color me gustaba y cuál era mi comida favorita.

¿En qué consiste el tratamiento que desarrolló para los niños con mutismo selectivo?

Dejo que los padres hablen con el paciente en un cuarto y, posteriormente, yo me acerco poco a poco. Luego hago refuerzos positivos con stickers, juego, lego y otros.

El resultado debe ser que el menor hable. El tratamiento, al menos, debe ser de 20 sesiones.

¿Y si no tiene resultados favorables?

No es viable esa opción. Cuando son adultos ya se puede recurrir a ciertas medicinas que son especializadas para este tipo de pacientes. (I)