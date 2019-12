La Fundación Arthur deja sus huellas en Ecuador con Mikael Lindnord

El aeropuerto de Quito es 'pet friendly' y allí se exhibe la imagen del perro ecuatoriano que viajó hasta Suecia con quien lo adoptó. En el sector de Conocoto, en la capital, hay un mural dedicado a este can.

La llegada de Mikael Lindnord a Ecuador, el 24 de noviembre, causó revuelo sobre todo en los grupos animalistas que se ven identificados con el sueco.

En el 2014, el nombre del extranjero no era conocido, pero se hizo popular cuando adoptó a un perro sin hogar mientras participaba en el Huairasinchi Aventura Explorer en ese año, con su equipo Peak Performance.

Él jamás imaginó que a su equipo se sumaría un nuevo integrante de cuatro patas, que no lo abandonó desde que el deportista le ofreció un par de salchichas. Allí empezó la tierna historia de Mikael y Arthur, que será llevada a la pantalla grande. Sumado a que ya tiene un libro.

Guayaquil, Quito, Bahía de Caráquez (Manabí), Cotopaxi y otros rincones del país han sido testigos de la solidaridad y amor que el extranjero le profesa a los animales en situación vulnerable.

Su ejemplo más obvio, el rescate de Arthur, los trámites legales que tuvo que hacer para sacarlo de Ecuador y la cuarentena en la que estuvo el animal para luego formar parte de la familia Lindnord.

Arthur no pudo viajar a su país de origen junto con su dueño, pues presenta una afección en un músculo de una de sus patas traseras por lo que se encuentra en rehabilitación y con todos los cuidados que necesita. Sin embargo, en las fotos que Lindnord sube a sus redes sociales, se ve a un Arthur activo, feliz y aventurero, que comparte todas las actividades con su familia.

En palabras de Lindnord, el hecho de rescatar a Arthur cambió su vida. Dice que el perro es muy famoso, a donde va le piden fotos con él y, por eso, su huella está estampada en el libro que Mikael publicó titulado “Arthur: el perro que atravesó la jungla para encontrar un hogar”.

“Nunca me propuse tener un perro, pero siento que hay algo de Arthur en mí. Encontrarlo y llevármelo a casa es lo mejor que he hecho”, es una de las reflexiones que hace Lindnord, respecto a la adopción del can.

Una de las primeras actividades que tuvo Mikael Lindnord, el sueco que rescató y adoptó a Arthur en 2014, fue una charla en la plaza Guayarte, en Guayaquil. El costo de la entrada fue llevar comida para perros. Foto: Lindnord & Arthur Venture and Society

La iniciativa de retornar a Ecuador tuvo el apoyo de Lord Grau, empresas privadas y fundaciones. Dos establecimientos que a raíz de la visita de Lindnord decidieron ser pet friendly fueron el Hotel Unipark en Guayaquil y el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de Quito.

Los eventos masivos efectuados en Guayarte (Guayaquil) y en el Parque Itchimbía (Quito) tuvieron como único costo que los asistentes lleven fundas de comida para perros. En total se recogieron dos toneladas.

Las fundas con el alimento fueron repartidas en refugios para perros como uno ubicado en Bahía de Caráquez, hasta donde se trasladó Lindnord con su equipo. “Mi corazón se estaba rompiendo”, comentó el extranjero, al ver que 14 cachorros fueron salvados de un basurero.

El sueco quedó impactado cuando se enteró de que habían rescatado de la basura a catorce cachorros. “Mi corazón se rompe ante la crueldad de los humanos contra estos seres indefensos”, dijo acongojado. Foto: Lindnord & Arthur Venture and Society

Pero él no solo llegó a Ecuador a dar charlas, asistir a refugios y conversar con la gente sobre la problemática de abandonar a estos animales. También se dio tiempo para visitar a quien ha reconocido como uno de los fieles fans de Arthur, en Durán (Guayas).

Se trata de Andrés Bulgarín, quien recibió en su casa a Lindnord, vio fotos de Arthur, hubo una videollamada donde pudo ver al can y además le autografió el libro.



Mikael Lindnord visitó este viernes 6 de diciembre de 2019 en Conocoto, Quito, un mural dedicado a Arthur, en el cual plasmó su mano con pintura blanca.

Después de la charla que ofreció en el Hotel Unipark en Guayaquil, el 25 de noviembre, se sirvió a los asistentes bocadillos en forma de huesos y también una huella canina que simularía a la de Arthur, el ganador del Huarasinchi 2014.

2 toneladas de comida para perros se logró recoger en los eventos donde se presentó Lindnord, luego fueron donadas a refugios.

Una fundación

La historia de Arthur, el perro ecuatoriano rescatado por un sueco, motivó la creación de Arthur Foundation, que la dirige Mikael Lindnord y amigos cercanos al extranjero.