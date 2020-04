Mascarillas de tela: ¿Quiénes no deberían usarlas?

Con base a los datos disponibles sobre cómo se propaga el covid-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan usar una cubierta de tela para cubrirse la nariz y boca siempre que las personas estén en entornos comunitarios, especialmente en situaciones en las que podrían estar cerca de otras personas. Estos entornos incluyen tiendas de comestibles, supermercados y farmacias.

"El uso de mascarillas caseras de tela es de suma importancia en ámbitos públicos en áreas con propagación del covid-19", recalcan los CDC, pero puntualizan que no reemplazan el distanciamiento social.

Esto es para proteger a las personas que lo rodean si está infectado pero no tiene síntomas. Se trata de una medida adicional de salud pública que las personas pueden tomar para reducir la propagación del covid-19.

Los CDC al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan el mantener al menos a 6 pies de distancia (1.82 metros) de las demás personas, lavarse las manos con frecuencia y practicar otras medidas preventivas cotidianas.

También explican que las cubiertas de tela para la cara no sirven para proteger a quien la usa, pero podrían evitar la propagación del virus de quien la usa a otras personas. "Esto es de suma importancia si alguien está infectado pero no presenta síntomas", subrayan.

Las mascarillas caseras de tela pueden fabricarse con artículos del hogar o confeccionarse en casa usando materiales comunes de bajo costo.

