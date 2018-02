La conjuntivitis altera el ritmo de los hospitales

En Ecuador se la conoce como ‘patada china’, pero nadie sabe con precisión la relación con ese término. Los especialistas indican que el nombre se debe a la forma ‘achinada’ que adopta el ojo con alguna afectación para protegerse del medio exterior.

En Colombia el distintivo es ‘mirada china’, y médicamente se la conoce como conjuntivitis que es la inflamación de la conjuntiva -membrana transparente que recubre el interior del párpado-

Esta patología causa irritación, enrojecimiento y molestia ocular que dura de entre una y tres semanas.

Existen tres tipos de conjuntivitis: alérgica, viral y bacteriana; solo la última está acompañada de secreción amarillenta o verdosa y es la que más incomoda.

La afección viral y bacteriana se contagian por no tener los cuidados de higiene necesarios como el lavado permanente de las manos y por compartir gafas o toallas.

La médica familiar, Bethy Jácome, aclara que si algún empleado tiene conjuntivitis viral en el trabajo, aunque no se tenga contacto con él cualquiera puede desarrollar la patología porque el germen está en el ambiente. “Pero siempre dependerá del sistema inmunológico de cada persona”.

En Guayaquil se han empezado a reportar casos en jóvenes y adultos, que van en aumento. Entre ellos está el caso de Nataly Alcívar, docente de párvulos, quien debió faltar a su trabajo para evitar que se contagien sus estudiantes. Ella presentó lagrimeo constante e irritación, por lo que prefirió usar anteojos.

Asimismo, Teresa Obaco ocultó la inflamación de sus ojos detrás de unas oscuras gafas. Ella acudió al área de emergencia del Hospital Los Ceibos donde se encontró con más casos. “Desde el martes empecé a sentir que no podía abrir los ojos. Acudí al trabajo pero para no contagiar a mis compañeros vine al médico y me dieron un permiso durante dos días”.

La conjuntivitis, un mal que llega con la época invernal. Conozca algunas recomendaciones para evitar esta enfermedad https://t.co/LG9XR91d7J pic.twitter.com/GzWNFUwryS — El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) 15 de febrero de 2018

El coordinador del Área de Oftalmología del nosocomio, Carlos Navas, contó que en la última semana hubo un brote de pacientes con la enfermedad que causa ausentismo escolar y laboral.

En el Hospital Los Ceibos -en un solo día- se atendió en el área de emergencia a 753 personas con conjuntivitis viral. “Es necesario que la gente tome consciencia de que el lavado de las manos es vital para evitar un posible contagio, de lo contrario los casos seguirán aumentando”.

Navas -añadió- que generalmente las personas con estos síntomas necesitan reposo de tres a cinco días, aunque en ocasiones pueden empeorar y desarrollar una conjuntivitis bacteriana que requerirá antibióticos por más de dos semanas.

“Es necesario aislarlas porque no todas conocen su condición y no tienen la precaución de limpieza de teclados, escritorios o teléfonos, donde se puede alojar el virus de 10 a 12 días”.

El especialista recomendó no automedicarse, ni usar gotas para los ojos, ni noni, zanahoria, tomate o carne porque agravarán el cuadro y contaminarán el globo ocular. “Las compresas tibias bajan la inflamación”.

Conjuntivitis bacteriana

Según Alejandro Lalama, optómetra de Óptica Los Andes, la infección bacteriana dura de dos a tres semanas y requiere la administración obligatoria de fármacos para su total alivio.

“Es una infección que no cede ante remedios caseros e incluso se puede complicar produciendo ojo seco o provocando un daño en el tejido. Por eso se deben seguir al pie de la letra las indicaciones”.

La conjuntivitis alérgica se presenta en determinados momentos del año, sobre todo cuando hay mucha humedad, calor o resequedad.

A estos pacientes se les administra antihistamínicos en goteros para disminuir los síntomas de la alergia y fortalecer las defensas; pero para mejorarse requieren apartarse del factor que desencadena la hipersensibilidad; y generalmente presentan este problema dos o tres veces al año, según la temporada.

Recomendaciones de OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en julio de 2017 manifestó su preocupación por el aumento de la conjuntivitis en 13 países de las Américas sobre todo en México y Costa Rica.

En el primero se notificaron 611.850 casos en los primeros seis meses de 2017, mientras que en Costa Rica se reportaron 155.148 infectados que representa una tasa de 152 casos por cada 10.000 habitantes.

Por eso, la OPS recomendó el lavado de manos y un aseo minucioso de objetos en contacto con secreciones oculares o respiratorias.

Instó a todo establecimiento de salud de la región a garantizar la asepsia y antisepsia en todo espacio. (I)

Precauciones

Medidas de asepsia

Para evitar el contagio de esta patología se sugiere al personal de salud el uso de toallas desechables para el secado de las manos, así como la desinfección frecuente de muebles y equipos médicos que se vayan a utilizar en las consultas.

40 casos de conjuntivitis registró Brasil el primer semestre de 2017 en jóvenes escolares.

Restringir el contacto

La OMS además sugiere evitar estar cerca de los pacientes positivos mientras la enfermedad está activa; y no utilizar antiinflamatorios esteroides que lo que hacen es incrementar la replicación viral. (I)