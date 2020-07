Jorge Wated constató los servicios que ofrece el IESS en Santa Elena

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, cumplió una amplia agenda de actividades en la provincia de Santa Elena, con el propósito de constatar los servicios que ofrece la entidad a los asegurados; además, escuchó sus inquietudes y necesidades.

El funcionario visitó el Dispensario San Vicente de Colonche del Seguro Social Campesino, donde reinauguró sus nuevas instalaciones, como parte de la mejora de servicios y atención a los habitantes de la comunidad y sectores aledaños.

Wated, durante su recorrido por la unidad médica, conversó con los campesinos y constató el stock de medicinas y la calidad de servicios que se ofrece en beneficio y protección de la salud de los moradores de Colonche.

En La Libertad, visitó en su domicilio a Mercedes Tumbaco Guale, de 76 años, paciente con enfermedades crónicas (hipertensión y diabetes), quien es beneficiaria de atención médica a domicilio por parte de los profesionales del Centro de Especialidades del IESS.

Wated, además, entregó a Mercedes una placa de agradecimiento póstumo a su esposo Fausto Enrique Carló, quien falleció tres meses atrás, por su compromiso y colaboración en el Programa del Adulto Mayor de la provincia.

Además, en La Libertad, Santa Elena, mantuvimos un grato encuentro con beneficiarios de créditos hipotecarios y quirografarios del Biess, así como del Seguro de Desempleo. Recorremos el territorio apoyando a nuestros asegurados.

"Gracias a ustedes, porque han tenido la amabilidad de ayudarme, de apoyarme, de atenderme. En el momento que mi esposo falleció me llamaron mis amigos del Dispensario para atenderme, me trasladaron en ambulancia a Ancón, me realizaron todos los exámenes y radiografías, estaba enferma. Yo he tenido una gran atención, los considero mis amigos", expresó Mercedes al presidente del Consejo Directivo del IESS.

En otro espacio, Jorge Wated compartió con beneficiarios del Biess. Kenia De La C., Ricardo Leandro M. y Cinthya M., son parte de los afiliados que mejoraron su calidad de vida, luego que se aprobaron sus solicitudes de préstamos quirografarios, hipotecarios y el seguro de desempleo.

Durante el evento, los asegurados recibieron cheques simbólicos y las llaves de la vivienda adquirida con el préstamo hipotecario entregado por el Biess.

"Hoy hemos entregado tres cosas: un seguro de desempleo, un préstamo quirografario y uno hipotecario. Definitivamente, esto no es ningún favor, es un derecho de los afiliados y de los jubilados. Ustedes, como beneficiarios, tienen el derecho de exigirle al IESS que, con buena atención, les pueda ayudar a acceder a ese derecho que se ganaron. Exíjanle a esta institución buena calidad de atención, que nunca falte medicina y la oportunidad del sentido de la urgencia", recalcó la máxima autoridad del IESS.