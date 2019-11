Isabel Espinosa: "El cannabis ayuda a tratar 40 dolencias"

En 180 días Isabel Espinosa Soto deberá contar con un reglamento que regule el uso del cannabis medicinal. Isabel Espinosa Soto, especialista en plantas medicinales, explica los efectos que tienen los productos elaborados con ese elemento.



¿Qué tipo de enfermedades se pueden tratar con cannabis?

La marihuana es una de las plantas más estudiadas del mundo. Cerca de 40 males se pueden tratar con cannabis. De ellas, 15 cuentan con el respaldo de la comunidad científica.

Tiene incidencia en problemas crónicos, artrosis, lumbalgia, epilepsias, estrés postraumático, controla el dolor oncológico, las náuseas de la quimioterapia y la esclerosis múltiple. En la actualidad se estudia su efecto en enfermedades autoinmunes como lupus y en la enfermedad de Crohn.



¿Qué pasa con quienes toman varios fármacos?

Al ser el médico de atención primaria soy el primer contacto que tiene el paciente. Así identifiqué que muchos ya no toleran tanta cantidad de medicamentos y los gastos elevados. Una persona con diabetes toma medicina para ese mal e ingiere pastillas para su problema de riñones y dolores en las rodillas.

Al final termina tomando entre siete y ocho fármacos diferentes. Esto en medicina se conoce como polifarmacia. Es un factor de riesgo para desarrollar problemas en los riñones y en el hígado.



¿Puede el cannabis suplir a los fármacos tradicionales?

Uno de los principios de los médicos es evitar que los pacientes tomen tanta medicación. El cannabis ayuda porque trata varios problemas de salud a la vez, con la mínima cantidad de efectos secundarios.

¿Cuáles se tratan con poca dosis?

En el dolor crónico por estrés. El cannabis actúa como un relajante muscular, modula el dolor y mejora el sueño. En lugar de tomar cuatro pastillas diferentes, en una sola planta encuentra el tratamiento. Otro ejemplo es la epilepsia involuntaria infantil. El neurólogo recetará anticonvulsivos, pero si estos no surten efecto, la opción es el aceite de cannabis.

¿Quiénes pueden consumirlo?

Todos, menos las mujeres durante el embarazo. Es recomendado para los niños con epilepsias refractarias o con autismo, siempre bajo control médico.

¿Tiene efectos secundarios?

Sí, pero son mínimos y no son graves como los fármacos tradicionales. En Ecuador se aprobó el uso del 1% de THC (sustancia psicoactiva). Para que el uso sea una realidad los médicos deben estar capacitados.

¿Qué medicamentos son adversos?

Mientras no esté regulado y no haya vigilancia médica no se puede mezclar con ningún fármaco. Hay que detenerse con los anticonceptivos, anticoagulantes, antidepresivos y anticonvulsivos. (I)