Inty Gronneberg: “La economía circular busca reducir al máximo la cantidad de desechos que terminan en botaderos”

El presidente de Fundación Circular, Inty Gronnerberg, hizo la entrega oficial del estudio “Insumos para la Elaboración de la Normativa Nacional de Economía Circular IENNEC” a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.

En una cita virtual, desarrollada el 29 de octubre, Gronnerberg sostuvo que la economía lineal es un modelo caduco que está destruyendo sociedades y es un modelo que condenará a la decadencia a los países que no logren hacer ese cambio hacia la circularidad. “No hay otra alternativa para las naciones a nivel mundial hasta el momento”.

En su exposición indicó que en Ecuador, la situación de economía lineal es muy compleja y que el país está al borde de una emergencia sanitaria. Los rellenos sanitarios en el país -sostuvo- solo llegan al 45,7 de todas las municipalidades a nivel nacional, “menos de la mitad de nuestras ciudades, de nuestros poblados, de acuerdo a las estadísticas del INEC 2018, tienen rellenos sanitarios, muchos de ellos tienen celdas emergentes, incluso que es un nivel aún más inferior”.

Precisó que en Ecuador alrededor de 20 mil personas viven de recoger la basura y que ese es el estado del país, donde sus principales ciudades tienen problemas con sus rellenos sanitarios.

“Por eso surge la necesidad de empezar hablar de la economía circular a nivel ecuatoriano como se está haciendo ya a nivel mundial. La economía circular busca justamente reducir al máximo la cantidad de desechos que terminan en estos botaderos y en estas celdas emergentes. en el mejor de los casos; ciertos sectores rurales donde esto va directamente hacia los ríos”.

La idea de la economía circular -destacó- es tratar de buscar cómo reaprovechar esos recursos, pero también cómo diseñar adecuadamente esos productos, cómo tratar de hacer que desde el diseño de un producto tengamos la condición de que pueda ser reciclado o que no tenga un impacto medioambiental.

Mencionó que el estudio se dividió en dos fases: Una enfocada en tratar de levantar una línea base de conocimiento, y una segunda enfocada en preguntas específicas para entender cuáles son las prácticas de Estado, cómo estamos en temas de indicadores, cuáles deberían ser los roles de los sectores involucrados.

Añadió como conclusión que el mercado no va a tener la capacidad de regularse así mismo en la dirección de consumo y producción sostenible.

“¿Qué quiere decir eso? Si el sector público no lidera el cambio hacia la circularidad, el sector privado en general, la sociedad, no va a hacer ese cambio. Esto se refleja no solamente en lo que nosotros encontramos en el estudio sino respaldado con el conocimiento académico, de una revisión de literatura de más de 50 papers que fueron analizados para poder sacar esta conclusión”.

Cuatro crisis

En tanto que Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, mencionó que en este 2020, el Ecuador está soportando cuatro tipos de crisis: la sanitaria, la económica, la social y la climática, las cuales deben ser enfrentadas simultáneamente y sin dilación, sin demoras.

“Se debe acelerar la transición a un verdadero modelo de desarrollo sostenible que involucre un cambio sistémico resiliente y respetuoso con el ser humano, con la naturaleza, de lo contrario las condiciones que generaron la pandemia, la recesión económica, la desigualdad, el cambio climático, con seguridad se amplificará y serán nuestros perennes e incómodos huéspedes”, dijo el legislador.

Asimismo, precisó que la Comisión de Desarrollo Económico ha sacado leyes, algunas que están totalmente relacionadas a la economía circular. Una primera de ellas -recordó- es la Ley de Eficiencia Energética, que involucra varios conceptos.

“Entendamos que la economía circular -por un lado- tiene el tema de la producción responsable, por otro, el consumo responsable y ahí tenemos a la eficiencia energética, donde estamos enfocándonos, consumir menos para producir más, para tener un mejor confort”.

Albornoz comentó que hay un capítulo especial que es la eficiencia energética en la industria, en el transporte, “debemos buscar circularidad también en el sector del transporte. En el Ecuador el tema a nivel residencial, además de la construcción”.

Enfatizó que se acaba de aprobar un informe para segundo debate de la Ley de Reducción, Reutilización, Reciclaje, Racionalización de los plásticos de un solo uso, completamente relacionado con economía circular.

“Estamos trabajando en una ley de movilidad sostenible, todos estos fueron parte de la economía circular, pero es necesario tener ese paraguas de una ley completa, integral y aquí ese informe que ustedes nos acaban de entregar sabemos que tendremos una línea base para mejorar la Ley de Economía Circular que ustedes nos han ayudado en la construcción, la realidad en el país, qué debemos hacer”, acotó.

En ese contexto, Elizabeth Cabezas, proponente del Proyecto de Ley de Economía Circular, sostuvo que esta ley es un paso hacia el futuro, “es un legado que queremos dejar en este periodo legislativo como grupo de asambleístas que hemos impulsado y hemos propuesto este trabajo justamente para empezar ese cambio relevante y que todos estamos conscientes de que es necesario”.

Señaló que las nuevas generaciones y la juventud están cada vez más consciente de la necesidad de estos cambios y “con esta propuesta de ley, que ya terminó su primer debate y está para conocimiento del pleno en los próximos días, es definitivamente abrir ese camino de cambio, abrir ese camino donde marcamos pautas, parámetros, donde marcamos ciertas reglas…”.

Participación ciudadana

Del diálogo también participó Mario Hidalgo, director ejecutivo de Fundación Circular, quien dijo que al proceso se dedicaron muchas horas de trabajo y que les brindó distintas visiones sobre la economía circular, conocer de la mano de expertos muchos proyectos y, sobre todo, crecer y madurar como organización.

“Fundación Circular nace como parte del consorcio Ichthion con la firme intención de enfrentar los problemas por los que atraviesa el Ecuador, a través de la generación de proyectos enfocados en promover la sostenibilidad, la conservación y también atacar la inequidad social”, precisó Hidalgo.

Sostuvo que buscan como fundación un cambio de modelo y “esto solo es posible si juntamos a todos los actores involucrados en el mismo, es decir para promover este anhelado cambio necesitamos tener asidero en distintos sectores y en distintos niveles”.

Mientras que Gustavo Canelos, director de Programas en Ecuador de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), indicó que durante los últimos meses han apoyado la construcción del documento con insumos para la elaboración de una normativa nacional de economía circular.

“Este ejercicio de participación ciudadana ha permitido también generar el debate hacia un nuevo modelo necesario para nuestro país y el mundo. La sociedad civil con su naturaleza multidisciplinaria desempeña un rol esencial para brindar insumos a los tomadores de decisiones, para aterrizar acciones urgentes y necesarias como lo es el modelo de economía circular”, expresó Canelos.

Se refirió a la importancia de satisfacer las necesidades de generaciones presentes y futuras sin comprometer la coexistencia de los recursos naturales.

“PADF como un actor de cooperación promueve un hemisferio de oportunidades para todas las personas y precisamente el modelo de economía circular es una oportunidad tanto local como regional de transición para nuevos mercados, oportunidades de trabajo, innovar y promover el desarrollo”, enfatizó. (I)