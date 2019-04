¿Qué tal si los hombres nos unimos a la lucha por la igualdad?

Si los hombres no somos parte de la solución, nos convertimos en cómplices. ¿Qué tal si en lugar de mirar de reojo los golpes, el acoso, las violaciones y las muertes, nos hacemos cargo?

Hablamos todos los días sobre cómo erradicar la violencia contra las mujeres, pero realmente nos preguntamos, ¿qué rol jugamos para lograrlo? ¿Estamos asumiendo nuestra responsabilidad como hombres?

La violencia no está solo en los femicidios -que es la máxima secuela del machismo- está en los ataques al autoestima, en las limitaciones a relaciones con amigos y familiares, en el control de sus actividades, en las diferencias salariales, en la falta de espacios para que ellas tomen decisiones, en las bromas machistas. Sí, también en los golpes y las diferentes agresiones que tienen el objetivo de ejercer poder y control sobre la víctima.

Hace unos meses me declaré feminista en el pleno de la Asamblea Nacional, porque creo firmemente que sí es posible lograr una sociedad con igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Dicen los expertos que si las mujeres siguen luchando solas por la igualdad, deberán esperar 200 años para lograrlo. ¿Qué tal si nos unimos en esa lucha y reducimos ese tiempo? Yo les propongo que cada vez más hombres seamos feministas.

Y si no están convencidos de lo importante que es, como hombres, luchar para erradicar la violencia contra las mujeres y lograr una sociedad igualitaria, piensen un momento en cómo nos beneficiamos de la igualdad de género; porque es difícil el papel que el machismo nos otorga a los hombres: ser fuertes, jefes de familia, no llorar, proveer, imponer… ¡La igualdad de género nos conviene a todos!

Mientras no nos comprometamos a luchar por la igualdad, no acabaremos con este problema. Como legislador, jugaré mi rol proponiendo leyes de avanzada y haciendo que la igualdad de género esté transversalizada en todas nuestras leyes; Como hombre, me comprometo a hacerme cargo. ¿Y ustedes? (O)