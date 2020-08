IESS asegura que dio anticipo a Solca Manabí para atender a pacientes

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, aseguró que a Solca Manabí sí se le ha pagado una parte de la deuda que tienen con esa institución sin fines de lucro para atender a pacientes oncológicos.

Según la filial de Solca en Portoviejo, capital dela provincia de Manabí, alrededor de 3.000 pacientes con cáncer se quedarían sin atención por los 10 millones de dólares que el IESS le adeudaría. En un comunicado informaron que no han recibido las asignaciones económicas para tratar a afiliados que hayan sido derivados desde la Seguridad Social.

Para Wated, no es del todo cierto que no se hayan depositado recursos. “A Solca Manabí se le han pagado 5,4 millones de dólares. A Solca se le da un anticipo”, agregó titular del IESS, en una rueda de prensa virtual.

El funcionario de Estado explicó que los retrasos se deben a auditorías contratadas en 2016 que no se han entregado o están mal realizadas y por ello no se ha efectuado el pago correspondiente. Wated aseguró que dio una orden verbal para que se priorice el pago a las instituciones sin fines de lucro que ofrecen servicios al IESS.

“Hay una línea muy fina entre se paga y no se paga con quieren recibir y no reciben”, manifestó, en el sentido de que ciertas clínicas privadas no atienden a todos los pacientes porque aducen saldos pendientes desde el IESS. Según Wated, lo que ocurre es que entre casas de salud e instituciones se echan la culpa para no justificar la falta de atención.

Las organizaciones Jóvenes contra el Cáncer y Acuerdo contra el Cáncer Ecuador revelaron que más de 3.600 personas con la enfermedad estarían en riesgo por la falta de acuerdos y cumplimientos entre Solca, el IESS y el Ministerio de Salud. “Exhortamos a las autoridades correspondientes a que se lleguen a acuerdos definitivos”, mencionaron estos colectivos.

Estos grupos buscan que se respete el derecho a la salud, garantizado a través del tratamiento, medicamentos e insumos médicos, y que no se paralice por aspectos externos al paciente; como es la deuda entre las instituciones públicas y hospitales especializados. (I)