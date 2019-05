El IESS de Los Ceibos ofrece tratamiento biológico contra la artritis reumatoide

El Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “Los Ceibos” incorporó, en octubre de 2019, medicamentos biológicos para el tratamiento de pacientes que padecen enfermedades reumáticas, tales como artritis reumatoide y psoriásica.

Estas patologías degenerativas, crónicas e inflamatorias, afectan las articulaciones, provocando deformación ósea en diferentes partes del cuerpo, como manos, pies, cadera, rodillas, tobillos, codos y hombros; es por ello que, el Hospital “Los Ceibos” ha implementado un nuevo procedimiento con base en la medicina biológica.

Para su aplicación existen dos métodos; en el primero, el paciente recibe el fármaco, que puede ser suministrado en su casa, vía subcutánea; y en segundo método, debe acudir a la casa de salud, para suministrarle la medicación vía intravenosa.

Los especialistas recomiendan que, en el caso de los adultos mayores con enfermedades reumáticas, se debe revisar, previamente, la función renal y hepática, antes de calificar para este tipo de terapia.

Desde 2010, Katiuska B., de 35 años sufre de artritis psoriásica. Esta enfermedad autoinmune, en 2018, la dejó sin poder caminar, debido a la inflamación de sus articulaciones de la cadera, rodillas y tobillos.

“Al inicio no veía resultados con los corticoides, pero gracias a Dios y a la ciencia, el reumatólogo me suministró tratamiento biológico y, actualmente, puedo caminar. Realmente me siento mucho mejor y no tengo dolores”, expresó.

Este tipo de terapias, con medicina biológica, en centros privados, puede representar un costo entre los $ 1.100 a $ 3.500 mensuales; sin embargo, los afiliados y pensionistas acceden a este servicio, en esta unidad hospitalaria,

como parte de los beneficios de la seguridad social.

Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen más de 100 tipos de artritis y enfermedades asociadas, entre las más comunes están la artritis reumatoide, espondiloartritis y la artritis psoriásica; la de mayor impacto, es la artritis reumatoide, que afecta al 1.5% de la población mundial. (I)