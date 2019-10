El idioma kichwa amazónico fortalece la identidad de Aguarico

“Wawa, sakin tukuy manchaynayay kay sinchi samaywa”. El idioma en que está escrito este verso es kichwa amazónico.

Esta es una de las diversas lenguas ancestrales que se hablan en la Amazonía ecuatoriana y que guarda gran similitud con el quichua de la región andina.

La traducción al castellano es: “niña, deja de tener miedo, demuestra tu magia”; el autor es Víctor Machoa, un dinámico y alegre joven del cantón Aguarico, en la provincia de Orellana.

Él es uno de los pocos muchachos de su ciudad que dominan a la perfección el lenguaje autóctono y que se dedica a enseñar la gramática, leyes fonéticas y la entonación del mismo.

Actualmente trabaja en la municipalidad de dicha localidad traduciendo la información que allí se genera del castellano al kichwa amazónico y viceversa.

Su vinculación a la institución, de acuerdo con el alcalde de Aguarico, Juan Carlos Orellana, obedece a un plan de recuperación y fortalecimiento de la identidad local.

“La población indígena es significativa y queremos que conozca lo que el Cabildo hace. En cada oficina hemos puesto señalética en lengua materna y habilitado la atención al público en kichwa”, dijo Orellana.

Traducción de contenidos

La página web de la municipalidad, redes sociales, circulares y comunicados internos son los espacios donde Machoa hace la traducción.

Lo hace a diario junto con Cristian Ortega, director del área de comunicación del Cabildo y con otros tres funcionarios más que laboran en ese departamento.

“Día tras día emitimos comunicados en redes y en el portal digital sobre las obras e importantes proyectos que benefician a la comunidad. Los publicamos en castellano con su respectiva versión en kichwa amazónico”, manifestó Ortega.

Dos de los más recientes boletines que se difundieron en la cuenta de Facebook del GAD Aguarico, son los referentes al Día Mundial de la Alimentación (Alli Mikunamanta Puncha) del 16 de octubre y sobre el Día Internacional de la Mujer Rural (Internacional Rurales Warmi Puncha) del 15 de octubre.

“La respuesta de la población indígena fue positiva. No solo por la cantidad de likes que alcanzaron las publicaciones, sino además por los comentarios, algunos en kichwa, en los que la gente agradece la traducción de la información”, dijo Orlando Oñate, diseñador del departamento de comunicación.

Atención bilingüe

No obstante, la labor de Machoa no se limita a los comunicados municipales, además atiende a los usuarios de servicios municipales que no dominan el castellano.

“En su mayoría son gente adulta y de la tercera edad, cuyos padres nunca aprendieron a hablar en español y no asistieron a la escuela. En estos casos, la traducción se realiza con acompañamiento presencial y en cualquiera de las dependencias que se requiera”, agregó Machoa.

Según cuenta, a veces la traslación de información se torna un tanto difícil debido a la inexistencia de ciertas palabras o conceptos en kichwa amazónico.

“Un claro ejemplo es la palabra ‘pobreza’, esta no existe en nuestro idioma autóctono, ya que en las nacionalidades amazónicas todos sus integrantes tienen los medios suficientes para subsistir y la misma fue traída por los colonos ibéricos”, dijo Machoa.

Su amplia experiencia como traductor se fortaleció durante su proceso de formación académica, en la que contaba con compañeros tanto indígenas como mestizos de su cantón.

Además aprendió conceptos básicos del idioma inglés debido al acompañamiento que ha realizado a grupos de turistas extranjeros.

“Durante las festividades se organizan bailes, danzas y demostraciones de saberes ancestrales, pero también coloquios en kichwa amazónico”, concluyó Machoa. (I)