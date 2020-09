Líder Waorani entre las 100 personas más influyentes, según la revista Time

Nemonte Nenquimo es la ecuatoriana más influyente del mundo. La líder waorani fue seleccionada por la revista Time como una de las 100 personas con más influencia en el planeta. Este reconocimiento se debe a su lucha por la protección de las tierras ancestrales de su pueblo.

De millones de habitantes, Time escogió a los más importantes en categorías como pioneros, íconos, artistas o líderes. En este último grupo ingresó Nenquimo por ser la cara más visible de la nacionalidad waorani en la provincia de Pastaza. Su lucha está enfocada en defender la biodiversidad de la zona en la que reside.

El actor y ganador de un premio Óscar, Leonardo Di Caprio, conoce personalmente a la líder indígena. Durante sus visitas al Ecuador para recorrer la selva y enterarse sobre los conflictos entre empresas extractivistas con comunidades amazónicas tuvo la oportunidad de dialogar con ella. Eso le permitió al estadounidense escribir la reseña sobre la mujer Wao en la lista de Time.

“Recuerdo que una vez me dijo que no se rendiría, que iba a seguir luchando y que continuará en la defensa de la selva ante las compañías petroleras e industriales que quieren devorarla”, mencionó Di Caprio. El ambientalista agregó que para él no solo fue un lujo conocerla, sino haber aprendido de ella.

“La causa de Nemonte es la causa de todos. Inspira a los que habla para brindarle un hombro y caminar con ella junto a su movimiento”, dijo el actor. El esfuerzo mundial por conseguir apoyo para proteger la Amazonía la ha convertido en una de las mujeres más importantes del mundo.

El pueblo waorani celebró también el reconocimiento a su compañera. “El mundo occidental se basa en el individualismo, pero no hay lucha sin unidad”, tuiteó el colectivo Waorani Resistencia.

La organización destacó que este galardón internacional demuestra que su voz se ha escuchado en la esfera internacional. “Seguimos resistiendo de las industrias extractivas y los invasores”, declaró el colectivo.

Nenquimo no solo ha trabajado por proteger las tierras del pueblo amazónico, sino que ha hecho un llamado para recibir apoyo estatal e internacional para las comunidades que habitan en Pastaza. Uno de sus últimos pedidos fue la donación de insumos educativos para niños wao que no cuentan con útiles escolares. (I)