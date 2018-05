El hipotiroidismo afecta más a las mujeres adultas

Es una enfermedad “machista”. El hipotiroidismo tiene una predisposición en el sexo femenino. La explicación es que está ligado a la carga cromosómica de la mujer.

Así lo aseguró el ginecólogo Armando Chávez. Él asesora a la comunidad “Una voz de alerta”, conformada por 35.000 pacientes que sufren esa afección, y sus familiares.

El 25 de mayo se celebró el Día Internacional del Hipotiroidismo. Esta conmemoración fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para no olvidar “el peso” de esta patología, muy frecuente en el mundo.

En Ecuador está catalogada como una enfermedad endémica. Según el endocrinólogo Clemente Orellana, existen 3’500.000 personas con esta afección.

Si una persona ha sido diagnosticada con hipotiroidismo, significa que su glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Una hormona esencial para el correcto funcionamiento de todos los tejidos e importante para el desarrollo del sistema nervioso central.

El hipotiroidismo tiene forma de mariposa y está localizada en el cuello. Los síntomas más comunes de esta patología son: depresión, piel seca, aumento de peso e intolerancia al frío.

¿Cuáles son las causas?

Es una enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmunitario deja de reconocer a esa glándula como propia y la ataca. Otra causa es la deficiencia de yodo, así como la ausencia de la glándula por una operación o por un tratamiento radiológico.

Esta enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres. Chávez explicó que los eventos autoinmunes son comunes en el sexo femenino. El hipotiroidismo es “4 o 6 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres; es decir, de cada 10 personas que padecen esa enfermedad 8 o 9 son mujeres”.

El riesgo de padecer esta patología aumenta con el paso de la edad y después de los embarazos. Se estima que alrededor del 5% de las mujeres embarazadas desarrollarán la enfermedad, según la información de la comunidad Una voz de alerta.

Para Chávez, el hipotiroidismo tiene un impacto enorme en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Puede ser una causa de infertilidad”, advirtió.

María Albán, comunicadora quiteña, tiene hipotiroidismo hace 4 años. Como es una enfermedad silenciosa, no presentó síntomas ni dolores, y no le afectó en nada. Ella descubrió esto por casualidad. “Las mujeres suben de peso y por más dieta que hagan no bajan. El médico me pidió exámenes de sangre y de tiroides. Allí se dio cuenta de que tenía hipotiroidismo”.

El diagnóstico de esta afección es muy fácil y requiere de 3 pasos: el primero es un test de síntomas; el segundo un examen físico; y el tercero es un examen de sangre, cuyo costo está entre $ 8 y $ 10.

El tratamiento del hipotiroidismo es simple, aunque para toda la vida, pues no tiene cura. Como busca reemplazar lo que la glándula tiroides no produce, se recetan pastillas diarias y cada paciente debe tomar la dosis que le prescriban. Estos medicamentos cuestan entre $ 4 o $ 5 al mes. Es decir, alrededor de $ 50 al año.

Además, es indispensable tener una vida sana y hacer ejercicio diario. La nutricionista Giovanna Arcos subrayó que hay muchos mitos sobre la alimentación de los pacientes que padecen de esta enfermedad.

“Hay que reorganizar y programar lo que comen. Se requiere un plan alimentario y consumir alimentos variados”, puntualizó. (I)