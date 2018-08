En premios Latinoamerica Verde presentan proyecto de regulación de plástico

En el marco de los premios Latinoamérica Verde, la asambleísta provincial del Guayas, Dallyana Passailaigue, presentó este martes 14 de agosto un proyecto de ordenanza para regular el uso, comercialización y distribución de productos plásticos de un solo uso.

La mesa directiva estuvo integrada por el alcade de Guayaquil, Jaime Nebot; Nuno Quiroz, representante programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Gustavo Manrique, presidente de Premios Latinoamerica Verde y José Guarderas, director de Sambito, entre otras autoridades.

Passailaigue explicó que no es una batalla contra la industria de plástico. No pretende perjudicarla sino regularla. Limitar pocos de sus productos (sorbete) y suprimir la producción como los espumaflex".

La regulación no incluíra botellas de plásticos. Dijo que establece plazos, mecanismos y estímulos para reemplazar la maquinaria.

Habrá un periodo de concienciación. Será financiada por las empresas privadas y la Municiplidad.

Recordó que en el mundo 8 millones de toneladas de plástico descartable terminan cada año en el océano. Lo que equivale a un camión de basura por cada minuto. También dijo que el 80% de los residuos provienen de las ciudades.

"No estamos consumiendo plásticos de un solo uso sino los plásticos nos están consumiendo", dijo la legisladora.

Manrique aseguró que las ciudades demandan el 75% de recursos. El pasado 1 de agosto cumplió su capacidad bio. Para el 2050 el 70% de la población vivirá en la ciudad. Así también dijo que buscan crear ciudadanos con mentalidad sostenible, al tiempo de destacar la necesidad de tener rituales. Por ello, preguntó entre el auditorio si alguno cerraba las llaves cuando se cepillaba los dientes.

Asimismo, afirmó que con la propuesta se resolvería el 30% del problema mundial y que como sociedad "necesitamos reducir los consumos y reparar más. Ser más felices con menos".

"Hay muchas opciones para el cambio. Es una obligación moral. (...) Ser pasivo ambiental mata los anhelos y sueños de futuras generaciones", declaró Manrique al tiempo de sostener que "necesitamos tener un futuro sostenible, urbanizaciones y economía circular".

Trinidad y Tobago participó por primera vez. De los 31 finalistas solo 29 alcanzaron a llegar. Además, 900 personas se registraron en el diálogo verde.

Por su parte, Nebot dijo en su intervención que una ciudad sustentable es aquella en la que sus habitantes y autoridades se anclan en el equilibrio, el cual permite que se defienda al planeta. Dijo que Guayaquil tiene 9 metros de cuadrado de áreas verdes por habitante. Hace 18 años era medio metro. "Defendemos el ambiente. Mano dura para los que contaminan el estero de salado", enfatizó.

El Alcalde precisó que "vamos a acoger el proyecto de la asambleísta y que ha sido trabajado con Sambito (...) Voy hacer muy claro. No se preocupen ni despreocupen. No se trata de escoger entre el planeta y la industria de plástico, sino regular dar alternativas, plazos, estímulos y continuar conversaciones con la empresa privada, que es inversión e innovación. El plástico no es el problema sino el concepto de no reciclar. Hay que cambiar la mentalidad".

Finalmente, Nebot aseveró que "vamos a reformar una ordenanza para ponerle plazo a las urbanizaciones, a los comercios y a las actividades de carácter municipal para tener el porcentaje de puntos gratuitos de carga para vehículos eléctricos. Se efectúa trabajos técnicos con respecto al diésel". "Vamos a tener la primer linea de buses públicos eléctricos", adelantó. (I)