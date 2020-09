1.200 estudios se han realizado desde agosto en Centro de Imágenes de la Mujer

El Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reanudó la atención presencial para realizar los exámenes el Centro de Imágenes de la Mujer. Sin embargo, las citas para evaluación y control se mantienen a través del servicio de consulta médica virtual asistida.



"De manera responsable y programada reiniciamos las operaciones en nuestra cartera de servicios. Mantenemos todas las normas de limpieza, seguridad y distanciamiento social para precautelar la salud de nuestros asegurados y de los profesionales”, indicó María José Agusto, directora médica.



Desde el 11 de agosto hasta la fecha, en el Centro de Imágenes de la Mujer e Imagenología se efectuó alrededor de 1.200 estudios en beneficio de las aseguradas. En esta área se realizan tomografías computarizadas, rayos X y ecografías que contribuyen al diagnóstico oportuno y preciso de enfermedades.



Para Ketty P., de 59 años, las consultas médicas virtuales son excelentes porque evitan que acudamos en varias ocasiones a la unidad médica.



“En agosto me contactaron por teléfono y el médico me envió órdenes para una mamografía y densitometría ósea, entre otros exámenes de control. En medio de esta pandemia, me parece oportuno limitar nuestras visitas a los hospitales o, como en mi caso, para hacerme exámenes”, contó.



Para programar y/o reprogramar los exámenes de imágenes como ecografías, ecografías transvaginales, densitometrías óseas y mamografías, las pacientes deben escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . En el mensaje es necesario colocar su número de cédula y nombres completos. En caso de ser referido de otra unidad hospitalaria, debe adjuntar la hoja de referencia. (I)