En estudio presunto sobreprecio de Losartán en el hospital del IESS de Ambato

El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Wated, convocó a una rueda de prensa a través de la cual fustigó la corrupción en el IESS y pidió a la ciudadanía en general y a la prensa que denuncie si tuviera información sobre este tipo de delitos. "Una institución como el IESS merece que su información esté transparentada en función de lo que viene pasando y en función de lo que estamos haciendo. Es bueno para la ciudadanía como un ejercicio democrático que conozca de primera mano lo que estamos haciendo", empezó.



Esta semana se hizo público un caso de posible sobreprecio de medicinas en la ciudad de Ambato, el caso de la pastilla Losartán, medicamento que antes estaba catalogado y hoy no.



"Nosotros hacemos una gestión directa, normalmente los hospitales deberían hacerlo con el proveedor. El proveedor ha estado inestable con la entrega de este medicamento, el mismo que no tiene un costo mayor de entre 8 y 9 centavos por cada pastilla, medicamento muy utilizado y de mucha necesidad, pero nos dimos cuenta de que había un problema con su proveedor por falta de pago, obviamente, se hizo todo el trabajo para ponerlo al día y se siguiera comprando de forma directa al fabricante. Sin embargo, en el caso del hospital de Ambato, un medio de comunicación digital, al que yo agradezco, hizo la denuncia de que lo compraron a 25 centavos".



Luego aseveró que esa información es muy escueta y que de ninguna manera se justifica comprar a ese precio. Cree, asimismo, que se debía haber hecho una mejor gestión y dijo que pidió a la administración del IESS que inicie una investigación, de manera que esto pase de los organismos de control a la Contraloría para verificar si el caso debe enviarse a la Fiscalía.



"Se está haciendo un revisión línea por línea de todo este procedimiento, el cual empezó en el mes de mayo. Nos saltó la alerta del medio de comunicación. Eso no pasó por nuestro sistema de control. Nuestro sistema empezó a funcionar en julio. No voy a permitir que nadie se robe el dinero de los afiliados y hemos tomado medidas administrativas".



Luego habló de los estudios de mercado que se hacían de forma independiente y que tenían que haber pasado a la dirección provincial para que fueran analizados, de modo que la información esté cruzada e intervengan las direcciones provinciales.



"Hemos llamado la atención a los hospitales que no han seguido los procedimientos, poniendo sanciones pecuniarias. El día de hoy el director general lo ha establecido de esa manera, y la gestión de los directores provinciales es controlar en cada una de sus provincias la gestión de los hospitales que se manejaban como repúblicas independientes. Eso no se puede permitir, debe haber una trazabilidad que nos permita estar por encima de los actos de corrupción".



Además aseveró que ha puesto en manos de la Contraloría más de 500 procesos de contratos durante la emergencia por casos de corrupción y al menos una docena de denuncias en Fiscalía por irregularidades, así como también en varias provincias ha presentado denuncias de forma independiente por retención ilegal de aportaciones de los empleadores porque han pasado años y nadie había hecho esa gestión de poner la denuncia en la Fiscalía.



"Si bien las coactivas están paradas eso no nos quita la responsabilidad como institución de elevar a denuncia a la Fiscalía la ilegal retención de recursos. Solo en Pichincha pusimos una denuncia a 17 empresas que son grandes deudoras, afectando a más de 12 mil trabajadores y perjudicando los ingresos al IESS, o sea a los afiliados y jubilados por 27.6 millones de dólares que golpean el patrimonio de la institución".



Más adelante dijo que es lamentable que la Ley Humanitaria haya hecho que las coactivas se detuvieran (por circunstancias de la pandemia) y que no debería haberse aplicado para casos de deudores de la Seguridad Social en pagos de años atrás, "pero hemos tenido que acudir a este recurso hasta que se vuelva a reactivar coactivas y en la Fiscalía se han presentado más de 50 denuncias por retención ilegal de aportes".



El director del IESS señala que está combatiendo la corrupción y haciendo un Seguro Social más eficiente, más aún con los estudios de datos actuariales que han permitido detectar el gasto de 424 millones de dólares que ahora serán destinados al fondo de pensiones para poder sustentar los décimos para las jubilaciones de los siguientes cinco años e invertir en tecnología y medicina. "No tenemos que pagarle un chofer a un cargo administrativo, eso se acabó", dijo, a manera de ejemplo, para justificar el recorte de los 424 millones del presupuesto.



El funcionario del Seguro Social también dijo que están cambiando la política que no permitía la recuperación de las partidas de médicos jubilados, lo que significaba que los hospitales que ofrecían servicio de especialidades se quedaran sin médicos con especializaciones.



"Todos estos cambios apuntan, inicialmente, a que durante los próximos cinco años el IESS no tenga que meterle la mano al bolsillo a los afiliados", dijo, y aseguró que si al IESS no le hubiesen robado en medicinas los fondos estuvieran funcionando, sobre todo el fondo de salud.



Además, el director del IESS ponderó la necesidad de reformar el sistema, de ahí que hablara de una propuesta trabajada en conjunto entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial (BM) para dejar una serie de propuestas de reforma a la Seguridad Social que lo haga independiente de la política, y puso como ejemplo el hecho de que sea el presidente del directorio quien ponga la terna en el IESS, "estructura que está hecha para que sea politizada y esto se tiene que manejar de forma independiente".



"Yo en lo personal creo que hay casos de éxito, como el del Banco del Pacífico, que al no politizarse y manejarse técnicamente tiene sostenibilidad en el tiempo Allí no hay cambios permanentes de gerentes sino una administración totalmente independiente, y lo mismo debería pasar en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", concluyó. (I)