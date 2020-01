Mujer pensó que estaba embarazada, pero tenía un gran mioma en el útero

Desde 2017, Georgina C., de 42 años, empezó a tener constantes inflamaciones en su vientre, lo que en un momento la llevó a pensar que estaba embarazada.

Tras los respectivos chequeos, los médicos le indicaron que no estaba en estado de gestación, sino que tenía un mioma en su útero que, después de 2 años alcanzó a medir 42 centímetros y pesar 8 kilos.

La presencia de la tumoración benigna no solo le generó constantes y abundantes sangrados a Georgina; sino, también, dolores intensos que no le permitían acostarse boca abajo. Además, cada vez que el mioma aumentaba de tamaño, comprimía los demás órganos y dificultaba su respiración.



“Comencé a presentar dolores de columna y, para ser sincera, no podía más. Acudí a algunas casas asistenciales, pero en ninguna logré hacerme los exámenes... el malestar era insoportable. Gracias a las recomendaciones y el soporte de una ginecóloga del IESS, logré conocer mi estado y resolver mi situación”, expresó.

El diagnóstico lo recibió en el Hospital General del Norte de Guayaquil “Los Ceibos”, después de los exámenes efectuados en los servicios de ginecología, tomografía, ecografía y exámenes de sangre que evidenciaron que Georgina no estaba embarazada ni presentaba una inflamación, sino que, el aumento de peso se debía a la presencia de un gran mioma en el útero.

De manera inmediata, Georgina se efectuó exámenes preoperatorios para, luego, someterse a la cirugía, de manera exitosa. En el procedimiento quirúrgico participaron 2 ginecólogos y 1 anestesiólogo; quienes, además de la tumoración, se vieron obligados a extraerle el ovario y la trompa de falopio del lado izquierdo, porque el mioma estaba adherido a esos órganos.

Actualmente, Georgina se encuentra estable y retomó sus actividades diarias con total normalidad. De no haberse sometido a la cirugía, habría presentado hemorragias transvaginales incontrolables, estreñimiento crónico y mayor dificultad respiratoria.

El servicio de ginecología del Hospital “Los Ceibos” está conformado por 33 especialistas, quienes están preparados y cuentan con la experiencia para resolver estos casos. En 2019 se han atendido 392 pacientes con esta condición. (I)