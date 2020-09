Ecuatorianos diseñan el primer camposanto virtual

Debido a la pandemia, quienes murieron a causa del covid-19 no tuvieron un entierro digno; sin embargo, los familiares podrán recordarles a través de obituarios digitales creados en una plataforma que fue diseñada por ecuatorianos hace dos años.



Guillermo Robalino es socio fundador de ETERNOS EC, un camposanto digital que tuvo su mayor acogida durante la época de emergencia sanitaria, en la que no se podía realizar los rituales de velación o entierro. “La gente no podía dar cristiana sepultura a sus seres queridos, y la página tuvo aceptación porque era la única manera en este momento de dar un adiós. Ahora tenemos 500 personas en la plataforma”.



Juan Pablo Vintimilla tuvo la pérdida de un ser querido. La pandemia y la distancia impidieron que su familia pudiera realizar una celebración fúnebre. “No pudimos hacer un velatorio normal, así que hicimos todo on line, subimos fotos, creamos un obituario, la gente hizo comentarios, incluso en otros lugares”.



Esta herramienta digital permitió unir a la familia en medio del dolor. “Mucha gente que no estaba físicamente por la pandemia, de otras ciudades o fuera del país, compartió sus sentimientos a través de la página”, expresó Vintimilla.



Eternos EC permite ir creando una red de recuerdos. Su lema es recordar es volver a vivir. Por el momento, no tiene costo crear un obituario y navegar en la plataforma. Más adelante fijarán una tarifa única y proyectan convertirse en el camposanto digital más grande y amigable de la región. (I)