Danilo es un superhéroe que vence obstáculos

Danilo Palomino habla rápido y memoriza nombres de personajes de animes, cómics y videojuegos.

Las paredes de su habitación, en el sur de Guayaquil, están empapeladas con carteles a full color de sus figuras preferidas.

Su afición por ellas lo llevó a imitar a dos personajes y convertirse en cosplay (imitador) sin proponérselo.

Desde hace siete años usa guantes de kick-boxing, cintillo rojo en la cabeza y el traje de karateca. Su tía Antonieta, esposa de su tío Roberto, cortó las mangas para que se pareciera más al atuendo del peleador Ryu (del juego Street Fighter).

Mientras habla de la confección de su traje grita: “Hadouken”, que significa “bola de fuego”, un ataque especial utilizado por Ryu.

Esto llevó a Danilo a extender su popularidad por las calles de Guayaquil.

Justamente, el material audiovisual difundido por un youtuber, bajo el título “Gordito Sushi”, se volvió viral en redes sociales. Obtuvo más de 1,5 millones de visualizaciones y comentarios.

¿Quién es Danilo?

Pocos conocen que Danilo, que hoy tiene 32 años, nació con discapacidad intelectual. Sin embargo, eso no impidió que su rostro se volviera familiar para los internautas.

Justamente, hace seis años, apareció en comerciales de televisión (para una marca de tallarines con nombre asiático) y empezó a ser invitado a cada convención de cómics a nivel nacional.

En 2017 alcanzó un récord por la cantidad de reproducciones que tuvo el video “Gordito Sushi”. Su marca consta en la página número 79 de la edición del Guinness World Records Gamer.

Además cuenta con su propio canal de youtuber bajo el mismo nombre del clip que le dio fama.

Luis Coppiano, organizador del Budokan (convención de anime y cómics), conoció a Danilo cuando él imitaba a Kiba, personaje de la serie de Naruto. Pero luego, por sugerencia de un amigo, decidió vestir como Ryu.

“Antes él utilizaba una chompa con capucha y cargaba un peluche, que es la mascota que acompaña al personaje en sus peleas”. Cuando hace demostración de lucha lo pone en el centro.

Danilo muestra que una persona con discapacidad desarrolla una vida normal cuando tiene el apoyo de la familia.

“Él ha logrado lo que muchos cosplay por años han buscado. Algunos pueden verlo como un loco, pero es alguien inofensivo y conversador incansable”.

Para verse bien, tres veces a la semana Danilo practica crossfit y artes marciales. Esto le ha permitido mejorar la técnica de sus patadas y los movimientos de su personaje.

Ambas disciplinas lo ayudaron a perder más de 50 libras (pesaba 230 libras). En jiu-jitsu ganó cuatro medallas por su participación en competencias, las cuales tiene colgadas en su habitación cerca de sus figuras de anime.

Rosa Sánchez, madre del joven, se siente orgullosa de él. “Danilo y yo hemos luchado desde que tenía 5 años. Soy su progenitora y a la vez su doctora”, expresa la mujer de 65 años.

La depresión que vivió durante el embarazo afectó al niño, según explicaciones de los expertos.

Desde que él era adolescente, ella le enseñó a movilizarse por la ciudad de manera independiente. Desde los 16 años se embarca solo en los buses de transporte urbano para acudir a las convenciones, ir al cine, dar paseos y regresar a casa.

Uno de sus mayores deseos es que Danilo consiga un empleo estable, aunque reconoce que su actividad como cosplay lo ayudó a controlar sus emociones.

Antes de que fuera popular, él se desempeñó como empacador de bolsas en un supermercado de Guayaquil. “Soy muy bueno para hacer mandados”, dice efusivamente Danilo.

El joven no terminó el colegio y pasó por diferentes instituciones, entre ellas Serli. “Me pasó lo mismo que a Michael Jackson. Se me hicieron muy difíciles las tareas y no quise soportar más bullying, pero eso es pasado”.

En la actualidad, se gana la vida en diversas presentaciones. Lo llaman cuando hay encuentros.

Hoy Danilo se alista para presentarse en la próxima Comic Con que se desarrollará en Guayaquil, en agosto. Para entonces, encarnará a un nuevo personaje. Batman es una opción. (I)